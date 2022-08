Pogoda. Silne uderzenie chłodu w Polsce. Takich temperatur dawno nie było

Pogoda daje nam odpocząć od upałów. Środa będzie kolejnym dniem, w którym wyraźnie odczujemy ochłodzenie. Według synoptyków IMGW szczególnie zimno zapowiada się noc. Temperatura może spaść miejscowo nawet do 6 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda czeka nas w środę 31 sierpnia? Jak przekazał Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przelotny deszcz spodziewany jest w północnej połowie kraju. Tam okresami utrzymywać się będzie duże zachmurzenie. Ponadto na Warmii i Mazurach oraz Pomorzu Gdańskim możliwe są burze, w trakcie których może spaść do 10 mm deszczu. Słabe opady spodziewane są także w górach – w Sudetach i w Karpatach.

Pogoda na dziś. Nocą temperatura spadnie do 6 stopni

W dzień najchłodniej będzie w Kotlinie Kłodzkiej i na Podhalu. Tam maksymalna temperatura nie przekroczy 17 stopni Celsjusza. 19 stopni spodziewanych jest na Suwalszczyźnie i nad morzem. W centrum kraju termometry wskażą ok. 20-23 stopni. – Podobne wartości również na południu Polski – synoptyk IMGW.

Noc ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie bezchmurna albo pogodna. Jedynie na Pomorzu Gdańskim i Wysoczyźnie Elbląskiej może przelotnie popadać i zagrzmieć. Możliwe są mgły, głównie w północnej części kraju, gdzie mogą ograniczyć widzialność do 300 metrów.

– Na Suwalszczyźnie temperatura spadnie w nocy do 6 stopni Celsjusza. W centrum prognozowane są wartości od 9 do 11 stopni. Podobnie ma być na Pomorzu i na zachodzie Polski – powiedział Michał Ogrodnik. Dodał, że najcieplejsza noc będzie na południu i nad samym morzem. Tam termometry pokażą odpowiednio po ok. 12 i 14 stopni Celsjusza.

– Taka aura z przelotnym deszczem na północy kraju, z możliwymi burzami na Pomorzu i chłodnymi nocami utrzyma się do weekendu. Potem pogoda ma się poprawić. Jest szansa, że we wtorek i środę termometry wskażą 25 stopni – przekazał synoptyk IMGW.

