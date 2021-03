Nadciągają arktyczne masy powietrza. Nawet -10 stopni na termometrach

Prognoza pogody na najbliższe dni nie zapowiada się optymistycznie. Arktyczne masy powietrza sprowadzą do Polski niską temperaturę, a miejscami intensywne opady śniegu. W kraju będą regiony, w których na termometrach zobaczymy nawet -10 stopni Celsjusza. Kiedy możemy spodziewać się nadejścia prawdziwej wiosny?

Synoptycy wskazują, że do Polski napływa znad północnego Atlantyku chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie. W środę 17 marca w całym kraju będzie dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach nadal możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne 5 cm. Na termometrach od 3 st. C na wschodzie i północy do 7 st. C na zachodzie, na Podhalu około -1 st. C.

Arktyczne masy powietrzna sprowadzą do Polski mróz. Prognoza pogody długoterminowa

W czwartek 18 marca nadal pochmurno z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu, ale powinno być ich już mniej. Wiatr także osłabnie, ale nadal będzie z kierunków północnych. W nocy temperatura wyniesie od -3 st. C do 0 st. C, ale na Podhalu może spaść do około -7 st. C, z kolei w dzień wzrośnie tylko do 2 st. C, 4 st. C, a na Podhalu do 0 st. C.

W piątek 19 marca napłynie do nas zimne arktyczne powietrze. W większości kraju będzie pochmurno. Nie zabraknie też przelotnych opadów śniegu. W północnych regionach temperatura o poranku spadnie do -9 stopni C. Na Podlasiu na termometrach max. 1 st. C. W centrum kraju 2 st. C.

W sobotę rozpocznie się astronomiczna wiosna, ale rozpogodzeń nie będzie. Maksymalna temperatura wyniesie 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 4 st. C. na południu.

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

Jak informują synoptycy IMGW, w niedzielę możliwe jest ocieplenie i pojawi się więcej słońca. Tylko na zachodzie zachmurzenie będzie duże i pojawią się opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu. W nocy nadal będzie zimno – od -6 st. C na północnym wschodzie do -1 st. C na zachodzie, na Podhalu około -9 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie już od 2 st. C do 5 st. C. Wiatr osłabnie.

RadioZET.pl/ IMGW/ tvnmeteo.pl