Śnieg w Tatrach spadł m.in. na Kasprowym Wierchu. Drobiny białego puchu pojawiły się w środę o poranku na wysokogórskiej stacji IMGW. Instytut udostępnił nagranie na swoim profilu na Twitterze.

Koniec ciepłego lata w górach jest widoczny również w innych częściach gór. "W Pięciu Stawach mamy zaledwie 4 stopnie C, przez co na tatrzańskich szczytach można spodziewać się pierwszych w tym roku przymrozków! Na Rysach temperatura może osiągać około -2 stopnie C, warunki z pewnością są trudne i mogą być bardzo niebezpieczne!" – przestrzega serwis Aktualna Sytuacja w Tatrach na Facebooku.

Śnieg spadł w Tatrach, wystąpiły przymrozki. "Szczególnie trzeba uważać z rana"

W samym Zakopanem temperatura wyniosła ok. 17 st. C, w górach było to już poniżej 10 st. C. w najcieplejszym momencie dnia. Turystom udającym się w najwyższe Polskie góry w drugiej połowie sierpnia zaleca się zaopatrzenie w ciepłe ubrania i nakrycie głowy, nawet ciepłą czapkę. Nie zapominając o zachowaniu szczególnej ostrożności na szlakach wysokogórskich. "Powoli wchodzimy w okres, gdzie szczególnie trzeba uważać z samego rana na temperatury" – przypomina tatrzański serwis.

