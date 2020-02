Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Prognoza pogody na weekend wskazuje na pojawienie się kolejnego głębokiego niżu nad północnym Atlantykiem, który ponownie przyniesie wietrzną i dynamiczną pogodę nad Europę. Ciśnienie w jego ośrodku zlokalizowanym w rejonie Islandii może obniżyć się aż do około 930 hPa. Ekstremalnie niska wartość ciśnienia wystąpi w sobotę oraz w nocy z soboty na niedzielę. W tym czasie mieszkańcy północnozachodniej Europy będą mogli spodziewać się bardzo gwałtownych porywów wiatru. Od niedzieli niż przemieszczając się w kierunku Skandynawii powoli zacznie się wypełniać, tym samym wartość ciśnienia w jego ośrodku wzrastać.

Dennis nad Polską. Silny wiatr i wysokie temperatury

Nad Polską różnica ciśnienia nie będzie tak duża, jak w ostatni weekend, co przełoży się na słabsze, maksymalne porywy wiatru. Najsilniej będzie wiało na wybrzeżu oraz w obszarach podgórskich, do 80-90 km/h. Najsilniejsze porywy wystąpią w niedzielę oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, w poniedziałek silnie będzie wiało jeszcze na południowym wschodzie. Co warte podkreślenia, wspomniany niż przyniesie wzrost temperatury, w niedzielę na Dolnym Śląsku do 15 stopni Celsjusza.

''Kolejny gwałtowny niż nad Polską. Groźne porywy wiatru, niskie ciśnienie i... wysokie #temperatury. Zachowajmy ostrożność, unikajmy niebezpiecznych miejsc narażonych na oddziaływanie wiatru i nie wychodźmy bez potrzeby z dom'' - informuje na Twitterze IMGW.

Pogoda w sobotę 15 lutego

W sobotę na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie stopniowo zanikające słabe opady deszczu, mżawki lub deszczu ze śniegiem. Słabe opady deszczu możliwe również na Pomorzu Wschodnim. Do godzin południowych lokalnie, głównie na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, które rano mogą miejscami marznąć.

Temperatura maksymalna od 3 stopni na północy i północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Chłodniej gdzieniegdzie w kotlinach karpackich od 0 do 3 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na północy i Przedgórzu Sudeckim porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na południowym wschodzie wiatr słaby, zmienny przechodzący w południowo-zachodni. W Sudetach po południu porywy wiatru do 70 km/h.

RadioZET.pl/IMGW/PAP