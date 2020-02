Sztorm Dennis nadciąga nad Europę. Silny wiatr uderzy w weekend

Orkan Sabina, zwany również huraganem Ciara, szalał w Polsce i Europie. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał dachy, uszkadzał linie energetyczne. Brytyjscy meteorolodzy zapowiadają, że do Europy zbliża się kolejny sztorm - Dennis.

Sztorm Dennis nadciąga do Europy

Sztorm Dennis dotrze do Wielkiej Brytanii w sobotę i niedzielę - podaje serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii metoffice.gov.uk. Sztorm będzie rozwijał się na północnym Atlantyku. Dennis w czwartek i piątek będzie kierował się na wschód w kierunku Wielkiej Brytanii i Irlandii. W sobotę uderzy na północy Szkocji.

Paul Gundersen, główny meteorolog Met Office, powiedział, że sztorm Dennis nie będzie tak mocny, jak niż Ciara i orkan Sabina, ale mieszkańcy wysp brytyjskich muszą przygotować się na bardzo mokrą i wietrzną pogodę. W weekend podmuchy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 100 km/h.

Orkan Sabina słabnie, ale wiatr wciąż jest niebezpieczny

W środę po południu IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw w zachodniej i centralnej Polsce.

Alertem objęte są województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Ostrzeżenie obejmuje też kilka zachodnich powiatów woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Na tym obszarze należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 20 w środę.

Silny wiatr w Polsce był wywołany przez głęboki i rozległy niż nazwany w Niemczech "Sabiną". O jego nadciąganiu nad Polskę meteorolodzy informowali w niedzielę - kulminacja nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek.

RadioZET.pl/metoffice.gov.uk/PAP