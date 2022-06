Dopiero były upały, a temperatura znów wzrośnie. Wyż z Zachodu zmierza do Polski

Astronomiczne lato rozpoczęło się we wtorek 21 czerwca, ale w ostatnich dniach pogoda funduje nam prawdziwą huśtawkę. Jeszcze w weekend zanotowano wysokie temperatury i "afrykańskie upały", a już początek nowego tygodnia przyniósł ochłodzenie, burze i deszcz.

Wyż Frido dotrze do Polski. Będzie coraz goręcej

Teraz znów ma być cieplej, tym razem pod wpływem układu wysokiego ciśnienia - znanego jako wyż Frido - który będzie się przemieszczał znad Niemiec i Holandii nad zachodnią Polskę. Temperatura będzie się wahać od 21 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 24 w centralnych rejonach kraju aż do 27 stopni na zachodzie.

W czwartek i piątek temperatura znów skoczy do góry. W tym drugim dniu na Pomorzu Zachodnim termometry wskazać mają nawet 30 stopni, podobnie ma być na Dolnym Śląsku. Najchłodniej zaś znów na północnym-wschodzie, ale będzie to poziom 24 stopni. Zarówno w czwartek, jak i w piątek wiać będzie słaby lub umiarkowany wiatr wschodni.

ZOBACZ TAKŻE: Udar słoneczny zagraża życiu człowieka. Jak wygląda pomoc przy udarze cieplnym?

Potem będzie jednak nieco upalniej. Z wykresu w serwisie windy.com wynika, że temperatura już od weekendu przebije barierę 30 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być w Wielkopolsce, gdzie do poniedziałku włącznie trzeba liczyć się z pomiarami na poziomie 33-35 stopni Celsjusza.

fot. windy.com (screen)

Ok. 31-32 stopnie pokazać mają też termometry we Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy czy Krakowie. Co ciekawe jednak, mapy windy.com informują, że już od wtorku i środy w następnym tygodniu temperatura znów zacznie maleć. Oznacza to, że musimy się, przynajmniej na jakiś czas, przyzwyczaić to tej pogodowej niestabilności.

RadioZET.pl/TVN Meteo/Onet Pogoda/windy.com