IMGW w prognozie na poniedziałek zapowiada zachmurzenie niemal dla całego obszaru Polski. Większych przejaśnień w pogodzie można się spodziewać jedynie na krańcach północno-zachodnich.

Od niedzielnego wieczora obowiązują ostrzeżenia przed wzmożonymi opadami śniegu. W woj. świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim wydano w tej sprawie alerty 2. Stopnia (może spaść od 20 do 30 cm puchu). W południowej część woj. lubelskiego wciąż obowiązują wydane w niedzielę o poranku alerty najwyższego, 3. stopnia. To oznacza, że w regionie może spaść nawet 40 cm śniegu.

Poniedziałek pochmurny, ze śniegiem i zamieciami. IMGW wydał alerty

Ponadto padający w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i północ Podkarpacia śnieg będzie powodował ograniczenie widzialności do 200 metrów. Na południu Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu i krańcach południowych Lubelszczyzny może spaść deszcz ze śniegiem i marznący deszcz, który będzie powodował gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie od -12 st. C na północnym wschodzie, przez -7 st. C w centrum i na zachodzie, do 1 stopień "na plusie" na południowym wschodzie. W poniedziałek spodziewany jest także umiarkowany i dość silny wiatr, którego porywy osiągną do 65 km/h. Będzie to wiatr wschodni i północno-wschodni.

Dość silnie powieje także nad morzem, gdzie prędkość wiatru osiągnie 35-45 km/h, w porywach do 70 km/h. Jak prognozuje IMGW, wiatr będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

RadioZET.pl/IMGW