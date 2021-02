Pogoda w niedzielę przyniesie ostre mrozy i intensywne opady śniegu, w wielu miejscach wystąpią zamiecie śnieżne oraz zawieje. Termometry wskażą m.in. -14 st. C. na Suwalszczyźnie i -4 st. C. na Dolnym Śląsku i na Ziemi Lubuskiej - podaje TVN Meteo.

Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na południu kraju i w centrum, na północy zaś neutralne. Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 70-90 procent.

IMGW ostrzega. Zamiecie śnieżne i zawieje w Polsce

Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu w niedzielę dla południowo-wschodniej części Polski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi m.in o powiaty: lubelski, zamojski, rzeszowski i przemyski. Według IMGW intensywne opady śniegu mają wystąpić m.in. w powiatach: zamojskim, łęczyńskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, opolskim, stalowowolskim, tomaszowskim, przemyskim, dębickim i leżajskim. IMGW prognozuje wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 30 cm do 40 cm. W niektórych z tych powiatów, jak np. łęczyńskim, chełmskim i stalowowolskim IMGW ostrzega przed silnym mrozem, a także przed zamieciami śnieżnymi jak np. w powiecie przeworskim, przemyskim, strzyżowskim.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło także alert w części powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego. "Uwaga! Jutro (7.02) intensywne opady śniegu. Bardzo trudne warunki na drogach. Zadzwoń - tel. 112, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Możliwe przerwy w dostawie prądu" – czytamy w komunikacie.

Prognoza pogody IMGW

Jak informuje IMGW, północna i częściowo wschodnia Europa jest w zasięgu klina wyżu znad Grenlandii. Pozostałe obszary kontynentu są pod wpływem niżów znad pogranicza Francji i Niemiec, którym towarzyszą fronty atmosferyczne. Północna, wschodnia i centralna część Polski jest w zasięgu klina wysokiego ciśnienia, związanego z wyżem znad Grenlandii w arktycznej masie powietrza. Pozostałe rejony kraju znajdują się w zasięgu zatoki wspomnianego niżu, w strefie ciepłego frontu atmosferycznego i nieco cieplejszej polarnej morskiej masie powietrza. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda w nocy

W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i opady śniegu okresami o umiarkowanym lokalnie silnym natężeniu. Na południu Małopolski i na Podkarpaciu możliwy deszcz marznący powodujący gołoledź. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej: około 10 cm na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, południu Mazowsza i północy Lubelszczyzny, o 15-17 cm na Śląsku, Kielecczyźnie, w Małopolsce, na południu Lubelszczyzny oraz na Podkarpaciu. Temperatura minimalna od -19 st. C na Suwalszczyźnie, około -14 st. C w centrum, na północy Wielkopolski i Pomorzu do -8 st. C miejscami na południu kraju i nad morzem oraz do 0 st.C na Podhalu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, wysoko w Tatrach w porywach do 70 km/h, wschodni i północno-wschodni. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę na północnym zachodzie zachmurzenie umiarkowane okresami duże i lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i opady śniegu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. W Małopolsce i na Podkarpaciu oraz krańcach południowych Lubelszczyzny opady deszczu ze śniegiem i deszczu lokalnie także deszcz marznący powodujący gołoledź. Przyrost pokrywy śnieżnej przeważnie o 10-12 cm, jedynie na Lubelszczyźnie o 18 cm. Temperatura maksymalna od -12 st. C na Suwalszczyźnie, około -8 st. C w centrum i na zachodzie kraju do 4 st. C południu Podkarpacia. Wiatr umiarkowany i dość silny, nad morzem silny od 35 km/h do 45 km/h, północno-wschodni. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, jedynie nad morzem do 70 km/h. Wiatr miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w stolicy

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu, okresami o umiarkowanym natężeniu, powodujące ograniczenie widzialności do 500 m. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna około -8 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, północno-wschodni i wschodni. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/IMGW