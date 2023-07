"Będą wkraczały burze". Kolejne załamanie pogody, IMGW wydał alerty

Burze z gradem mogą wystąpić w piątek 28 lipca w zachodniej i centralnej Polsce. Ostrzeżenia w tej sprawie wydał o poranku IMGW.

Alerty obowiązują od godz. 11 do 20. "Prognozowane są burze, przemieszczające w kierunku wschodnim, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad’ – przekazał IMGW. Prawdopodobieństwo zjawisk oszacowano na 80 procent.

Burze z gradem nad Polską. Są alerty IMGW

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dotyczą obszaru pięciu województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

kujawsko-pomorskiego (poza powiatami północnymi),

mazowieckiego (północno-zachodnie powiaty).

Piątek 28 lipca będzie pochmurnym i deszczowym dniem w całym kraju. - Od zachodu będą wkraczały burze, spadnie w nich 15-20 mm deszczu, a porywy wiatru sięgną do 70 km/h – potwierdziła PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Synoptyczka przyznała też, że będzie nieco cieplej niż w czwartek. - Od 19 stopni na południowym wschodzie, nad morzem, miejscami na Mazurach i na północy Mazowsza, ok. 21 stopni w centrum, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, czyli na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim – powiedziała Dąbrowska. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany, na południu kraju porywisty.

RadioZET.pl/PAP/Meteo.imgw.pl