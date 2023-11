Ciaran już nad Polską. Groźne załamanie pogody, przybywa ostrzeżeń IMGW

Huragan Ciaran dał się we znaki na zachodzie Europy. Nie żyje co najmniej 10 osób - z Belgii, Hiszpanii, Francji, Holandii i Włoch. Porywy wiatru niszczyły budynki i łamały drzewa, powodowały ogromne utrudnienia komunikacyjne w kursowaniu pociągów i samolotów. Pod wodą znalazła się część Toskanii. Setki tysięcy Francuzów wciąż są bez prądu. Podobny kłopot ma ponad 100 tysięcy gospodarstw w Wielkiej Brytanii.

Ciaran nad Polską. IMGW wydał szereg ostrzeżeń

W piątek Ciaran oraz związane z nim układy frontów atmosferycznych dotarły nad Polskę. Dzień będzie pochmurny i deszczowy. We wschodniej połowie kraju i w centrum wiatr powieje w porywach do 75 km/h, na Pogórzu Karpackim i w Karpatach do 110 km/h, a w Tatrach do 160 km/h. Pomarańczowe alerty przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

śląskim , w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim; małopolskim , w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

, w powiatach: oświęcimskim, wadowickim, suskim, myślenickim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim; podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Z kolei ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydano dla województw:

dolnośląskiego ;

; pomorskiego ;

; warmińsko-mazurskiego ;

; mazowieckiego ;

; łódzkiego ;

; opolskiego ;

; małopolskiego, dla powiatu tatrzańskiego.

"W całej Polsce występować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Bodźcowo na organizm człowieka działać będzie postępujący spadek ciśnienia atmosferycznego, porywisty wiatr, opady deszczu oraz niedostatek światła słonecznego" – ostrzegają synoptycy IMGW.

Długoterminowa prognoza pogody na kolejne dni

W sobotę (4.11) wiatr nieco osłabnie i odrobinę się wypogodzi. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północy do 13 stopni na południu kraju. Niestety, od niedzieli (5.11) wróci pochmurna i deszczowa pogoda. Ponownie mocniej powieje na Wybrzeżu. Taka aura towarzyszyć nam będzie do końca przyszłego tygodnia. W poniedziałek (6.11) nad morzem możliwe będą burze. Temperatury wahać się będą w przedziale od 7 do 13 stopni.

Źródło: Radio ZET/IMGW