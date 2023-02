Pogoda zmieni się w Polsce już pod koniec tygodnia. Jak ocenia serwis Fanipogody.pl, jeszcze w piątek będzie w Polsce bardziej wiosenna niż zimowa aura.

W sobotę 25 lutego i w kolejnych dniach nad kraj przesunie się z północy Europy cyklon Xerxes, który znajduje się obecnie nad Skandynawią. Tego dnia przyniesie on do Polski przymrozki, a nocą nawet dwucyfrowy mróz.

Pogoda. Nadciąga Xerxes. Cyklon przyniesie śnieżyce i mróz

"Front o charakterze chłodnym pojawi się w godzinach późno popołudniowych i wieczornych, przynosząc opady deszczu" – czytamy w prognozie na Fanipogody.pl. "Koniec tygodnia czeka nas z dynamicznym i nurkującym niżem nad Polską. Pojawią się w wielu regionach śnieżyce konwekcyjne. Niewykluczone są nawet burze śnieżne. Nie zabraknie silniejszego wiatru" – podsumowują Fanipogody.pl, zaznaczając jednak, że nie będzie to poziom wichur sprzed kilku dni.

Kulminacja mrozu ma wystąpić nocami – z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek. Odczuwalna temperatura spadnie do nawet do -10 stopni C na południu Polski, a w pasie gór do -14 stopni.

"W poniedziałek 27 lutego mróz w ciągu dnia ustąpi jedynie w północno-zachodniej Polsce. […] Najzimniej będzie w nocy z poniedziałku na wtorek. W najcieplejszych regionach będzie do -3 stopnie, w centrum będzie do -6 stopni, a na wschodzie do -5 stopni. W Zgorzelcu, Bystrzycy Kłodzkiej, Żywcu, Zakopanem i Nowym Targu będzie od -10 do -12 stopni. W Rajczy temperatura spadnie do -14 stopni" – czytamy w prognozie.

RadioZET.pl/Fanipogody.pl