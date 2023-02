Pogoda. "Jęzor zimna" dosięgnie Polski. Idą mrozy i śnieżyce

Zima w lutym jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Synoptycy już zapowiadają, że pogoda w ciągu najbliższych dni diametralnie się zmieni. Powiew wiosny zastąpią ujemne temperatury i intensywne opady śniegu.

Pogoda. W czwartek 13 stopni, w weekend mróz i śnieżyce

Środa w pogodzie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Lokalnie na wschodzie i południu spodziewane są słabe, wręcz symboliczne, opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 4 stopni w centrum, do 10 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Jeszcze cieplej będzie w czwartek 23 lutego. Termometry wskażą od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 stopni w centrum kraju i 13 stopni na Dolnym Śląsku i woj. lubuskim.

– W weekend spodziewamy się ochłodzenia, w najcieplejszym momencie dnia będzie ok. 3-4 stopni na plusie. Wystąpią opady śniegu, w górach może go spaść nawet kilkanaście centymetrów – powiedział synoptyk IMGW Kamil Walczak. Dodał przy tym, że w kolejnym tygodniu, we wtorek i środę, powinno być już cieplej, ale nie na długo. – Prognozowana jest taka przeplatanka w pogodzie – zapowiedział.

W prognozach widać "jęzor zimna"

Jak podaje portal fanipogody.pl, pierwsze opady śniegu mogą pojawiać się na północy Polski już w piątek. "W sobotę rano sypać powinno już w wielu regionach. [...] W kolejnych godzinach soboty śnieg spaść może praktycznie w każdym zakątku Polski. [...] Lokalnie śnieżyce mogą być intensywne i na kilka, kilkanaście godzin przynieść powrót zimy do Polski" – czytamy.

Ze wstępnej prognozy zagrożeń IMGW wynika, że w sobotę alerty pierwszego stopnia przed obfitymi opadami śniegu mogą zostać wydane w województwach dolnośląskim, śląskim i małopolskim.

Według synoptyk TVN Meteo Arlety Unton-Pyziołek "w prognozach pod koniec tygodnia widać rozwijający się od północy jęzor zimna". Serwis Fani Pogody podaje, że w okolicach weekendu temperatura w nocy może spadać nawet poniżej minus 10 stopni Celsjusza.

