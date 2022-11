Ostatnia prawdziwa zima w Polsce. Ekspertka mówi, co nas czeka

Zimy w Polsce, za sprawą zmian klimatu, stają się łagodniejsze. Czy to znaczy, że z czasem ta poru roku zupełnie zaniknie w naszym kraju? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła dr hab. Katarzyna Piotrowicz, prof. UJ i klimatolożka z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powiedziała też, co się stanie po 2050 roku.