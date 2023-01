Idzie ochłodzenie, uderzy silna śnieżyca. Niż genueński namiesza w pogodzie

Pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Po powiewie wiosny w środku zimy czeka nas ochłodzenie. Niż genueński ściągnie do Polski opady deszczu ze śniegiem i śnieżyce.

Idzie ochłodzenie. Kiedy spadnie śnieg?

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę (15 stycznia) z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front atmosferyczny, za którym napłynie nieco chłodniejsze powietrze.

– Miejscami, w całym kraju, możliwe są opady deszczu. Nieco intensywniejsze, prognozowane są nad Polską centralną i wschodnią. W obszarach podgórskich będą to opady deszczu ze śniegiem. W wyższych partiach Sudetów może spaść do 5 cm białego puchu – powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie kraju i w obszarach podgórskich Karpat do 9 stopni na zachodzie Polski. Wiatr będzie dość silny, w całym kraju porywisty, osiągający do 60 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru dochodzić będą do 110 km/h.

Niż genueński. Śnieżyca uderzy w Polskę

Meteorolodzy z IMGW od poniedziałku zapowiadają stopniowe ochłodzenie. W środku przyszłego tygodnia możliwe są już opady śniegu, a temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie oscylować w okolicach zera.

Jak informuje serwis Fanipogody.pl, na zmianę warunków pogodowych będzie miał wpływ niż genueński. Pierwsze opady śniegu mają pojawić się we wtorek (17 stycznia) na Górnym Śląsku i w Małopolsce. W nocy z wtorku na środę nad Polską pojawi się silna śnieżyca. "W środę rano śnieg padać powinien już w całym pasie Polski od Podlasia przez centrum po południe" – napisali eksperci.

Według długoterminowej prognozy TVN Meteo w czwartek (19 stycznia) śnieg sypać będzie w całej Polsce, z wyjątkiem Podkarpacia. "Miejscami może być dość intensywny. W ciągu 12 godzin może spaść go nawet ponad 10 centymetrów" – czytamy.

