Synoptycy prognozują pogodę do maja. Temperatura i opady powyżej normy

Pogoda w ferie "zimowa" będzie tylko z nazwy. - Na mapach meteorologicznych widzimy napływ ciepłego powietrza znad Europy Zachodniej, a nawet z południa, więc jeszcze cieplejszego - mówił w rozmowie z PAP Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ( IMGW ).

Dodał, że na śnieg można liczyć tylko na Podhalu oraz w Tatrach i to tylko dlatego, że utrzyma się ten, który już tam leży. Synoptycy IMGW przygotowali również znacznie dłuższą, eksperymentalną, prognozę na okres luty-maj 2023.

Pogoda długoterminowa luty-maj 2023. Temperatura i opady

W przypadku temperatury w tym okresie powyżej normy (prognozowany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991-2020) w całym kraju będzie kwiecień. Najcieplejszym miastem będzie Zielona Góra, gdzie synoptycy prognozują średnią temperaturę 8,7 do 10 stopni Celsjusza. Powyżej 9 stopni można spodziewać się we Wrocławiu czy Opolu.

W maju również średnia temperatura będzie powyżej normy. Najcieplej będzie w Poznaniu, Warszawie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. Luty i Marzec nie będą odbiegać od statystyk z lat poprzednich.

W przypadku opadów powyżej normy będzie marzec. Największe opady przewidywane są dla Zakopanego (42,5 - 67,8 milimetrów) i Katowic (33,9 - 54,6 milimetrów). W pozostałych miesiącach deszcz nie będzie odbiegał od danych z lat ubiegłych.

Synoptycy IMGW przypominają: "Nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody z tak dużym wyprzedzeniem. Należy pamiętać, że prognoza jest orientacyjna, ma charakter eksperymentalny i dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego".

Do opracowania eksperymentalnej prognozy Instytut wykorzystał własne autorskie modele IMGW-Reg i IMGW-Bayes oraz wyniki modeli NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) i ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts).

RadioZET.pl/PAP/IMGW.pl