Mordercza fala jest już blisko Polski. Kończy się ciepła, przyjemna aura

Aktualne prognozy pokazują, że do końca tygodnia towarzyszyć nam będzie ciepła, przyjemna aura. Sytuacja mocno zmieni się jednak po 11 lipca. Do Polski wkroczy wtedy upalna temperatura, przekraczająca zdecydowanie 30 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje także na to, że wraz z upałami nadejdą do kraju niebezpieczne nawałnice.