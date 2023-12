Niebezpieczna pogoda od wtorku. Wydano nowe alerty

IMGW wydał nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą dziewięciu województw, z czego pięciu w całości. Instytut ostrzegł we wtorek przed opadami marznącymi, które wystąpią w zachodniej części kraju.

"Prognozowane są okresowe słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź" – podał IMGW. Pogoda może pogorszyć się - zaznaczono, że poziom alertu może ulec podwyższeniu.

Pogoda. Nowe alerty IMGW. Dotyczą 9 województw

Gołoledź, czyli tzw. szklanka na drogach i chodnikach, wystąpi na terenie czterech województw:

zachodniopomorskim (zachodnie powiaty)

lubuskim

wielkopolskim (zachodnie powiaty)

dolnośląskim

Alerty przed opadami marznącymi mają obowiązywać od godziny 22 we wtorek do godziny 6 rano w środę.

W południowo-wschodniej części Polski IMGW ostrzegł natomiast przed mgłą intensywnie osadzającą szadź. Niebezpiecznie na drogach ma być również w nocy – alerty obowiązują od 22 we wtorek do godz. 9 w środę. "Prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialność w zasięgu mgieł od 50 do 200 metrów" – przekazał Instytut.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązywać będą w następujących województwach:

małopolskim

podkarpackim

świętokrzyskim

lubelskim (południowe powiaty)

mazowieckim (południowe powiaty)

W przypadku obu zagrożeń pogodowych prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na 80 procent. Ostrzeżenie 1. stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Źródło: Radio ZET/Meteo.imgw.pl