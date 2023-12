Uderzenie ciepła w grudniu. Jest data. Na mapach pogodowych czerwień

Grudzień zapowiada się z bardzo dynamiczną pogodą. W rozpoczynającym się tygodniu na wschodzie Polski utrzyma się zimowa aura, a nad zachodnie województwa będzie stopniowo docierało cieplejsze powietrze. Oprócz śniegu prognozowane są deszcz ze śniegiem i lokalnie deszcz, okresami deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na południu i wschodzie kraju noce będą mroźne, lokalnie z temperaturą około -15 stopni Celsjusza. Na horyzoncie wyraźnie widać koniec arktycznej aury. "Predykcje modeli średnioterminowych ECMWF i GFS nadal podtrzymują scenariusz odwilży z początkiem drugiej dekady grudnia" – podaje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

fot. IMGW

Pogoda długoterminowa. Ostatnie chwile z mrozem

Noc z poniedziałku na wtorek będzie mroźna, ponieważ w wielu miejscach rozpogodzi się. Tylko na wschodzie i południu wystąpią słabe opady śniegu. Temperatura spadnie do -16 stopni w rejonach podgórskich Karpat i -12 na południu oraz wschodzie kraju, -6 w centrum i -4 na zachodzie oraz nad morzem.

fot. wxcharts.com

We wtorek na zachód kraju dotrze niż. Miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu, na krańcach zachodnich także deszczu ze śniegiem, na południowym zachodzie lokalnie możliwy deszcz i marznący deszcz. Noc z wtorku na środę nadal mroźna na południu i wschodzie kraju oraz w górach – termometry pokażą -13, -10 stopni Celsjusza.

W środę w zachodniej części kraju płytki niż przyniesie miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od -3 stopni na północnym wschodzie do 2 stopni Celsjusza na zachodzie. Noc ze środy na czwartek będzie nadal mroźna w dolinach karpackich, do -10 stopni. W czwartek na południu kraju możliwa kolejna noc ze spadkami temperatury do -12 stopni. W piątek temperatura bez większych zmian, od -3 do 1 stopnia. Sobota i niedziela przyniosą odwilż na zachodzie Polski. Lekki mróz pozostanie na wschodzie.

Uderzenie ciepła w połowie grudnia

Pogodowe mapy pokazują wyraźną zmianę aury po 10 grudnia. "Wzrośnie prawdopodobieństwo dodatnich temperatur na przeważającym obszarze Polski w ciągu dnia" – podaje portal fanipogody.pl. Modele meteorologiczne widzą nawet 10 stopni ciepła na zachodzie naszego kraju. Najpóźniej śnieg stopnieje na wschodzie i południowym wschodzie Polski.

fot. wxcharts.com - prognozowana temperatura na 11 grudnia

Pierwsze, wstępne prognozy na święta Bożego Narodzenia pokazują temperatury na plusie i deszcz w większości kraju. – To może oznaczać, że białe święta będą tylko w górach – mówi w Radiu ZET synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski.

Źródło: Radio ZET/IMGW