Niebezpiecznie na większym obszarze kraju. "Możliwe utrudnienia w transporcie"

Synoptyk IMGW przekazała, że w poniedziałek czeka nas w Polsce pogoda w kratkę. Zachmurzenie będzie duże, szczególnie na północy, tam też przelotne opady deszczu, a na Wybrzeżu możliwe burze. W południowej połowie kraju więcej słońca, większe przejaśnienia i okresami rozpogodzenia.

Temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, najcieplej na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km/h. Na południu i północy kraju powieje do 60 km/h, na Wybrzeżu prędkość porywów wyniesie do 75 km/h.

Synoptyk IMGW: Burze i przelotne opady deszczu

"Trzeba się liczyć z tym, że wichura może łamać gałęzie, zrywać zadaszenia i uszkadzać sieć energetyczną. Możliwe są utrudnienia w transporcie i przerwy w dostawach prądu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności" - ostrzega portal TwojaPogoda.pl.

Jak wyjaśnia synoptyk IMGW, noc z poniedziałku na wtorek na południu i południowym wschodzie przeważnie pogodna. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura minimalna od 3 stopni Celsjusza na południu kraju do 8 na zachodzie i nad morzem. W rejonach podgórskich Karpat, głównie na Podhalu, temperatura może spaść do około zera.

Wiatr umiarkowany, miejscami porywistym. Na Wybrzeżu powieje z prędkością do 70 km/ h z południowego zachodu. W kolejnych dniach synoptycy spodziewają się typowo jesiennej pogody, czyli z deszczem i wiatrem.

Źródło: Radio ZET: Agnieszka Lipska (PAP)