Opady deszczu w całym kraju. W prognozach IMGW także śnieg. GDDKiA ostrzega

W nocy z wtorku na środę (20/21 lutego) zachmurzenie duże i okresowe opady deszczu w całym kraju. Na północnym wschodzie i w rejonie podgórskim Karpat może spaść także deszcz ze śniegiem i mokry śnieg.

Temperatura minimalna od 0 st. C lokalnie na południowym wschodzie, około 4 st. C pokażą termometry w centrum kraju, do 6 st. C na zachodzie. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich - minus 2 st. C i tam drogi i chodniki miejscami mogą być śliskie. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na północy będzie porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach rozpędzi się do 70 km/h.

Opady deszczu w całym kraju. W prognozach IMGW także śnieg i mróz

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w komunikacie z godz. 22 poinformowała, że wszystkie drogi krajowe są przejezdne, a na ich sieci nie pracują już jednostki sprzętu do zimowego utrzymania. Jak dodała GDDKiA, w całym kraju wpływ na przejezdność mogą mieć opady deszczu i mżawki. GDDKiA zaapelowała do kierowców o ostrożną jazdę.

W środę zachmurzenie przeważnie duże i opady deszczu, w szczytowych partiach gór również śniegu. Większych przejaśnień mogą się spodziewać mieszkańcy zachodniej części kraju.

Temperatura maksymalna od 4 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na zachodzie. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W Tatrach porywy wiatru osiągną prędkość do 55 km/h, w Sudetach do 75 km/h.

Źródło: Radio ZET/ Agnieszka Lipska (PAP)