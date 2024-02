Nowa prognoza długoterminowa. IMGW pokazuje mapy. Marzec zaskoczy?

Zima ze śniegiem i mrozem wycofała się z Polski i nic nie wskazuje na to, że szykuje się do rychłego powrotu. – W połowie lutego obserwujemy pogodę zwykle zarezerwowaną dla połowy marca – mówiła w Radiu ZET Ilona Śmigrocka, synoptyczka IMGW. Obecny tydzień przyniesie kontynuację pogody z poprzednich dni.

Pogoda długoterminowa. Na horyzoncie 13 stopni. Cieplej już od czwartku

W poniedziałek przez Polskę przemieszcza się front atmosferyczny, przynosząc opady deszczu. Z zachodu napływa nieco chłodniejsze powietrze. We wtorek i w środę temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 4 do 9 stopni Celsjusza. Jedynie na północnym wschodzie będzie chłodniej - ok. 2 stopnie.

Czwartek rozpocznie się pogodnie, ale w ciągu dnia będzie przybywać chmur, aż do wystąpienia opadów. Temperatura wzrośnie do 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i 13 stopni na południowym wschodzie.

W piątek, sobotę i niedzielę wystąpią przelotne opady deszczu, w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Podhalu także deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 4 stopni na północy do 13 na południowym wschodzie.

Zima już nie wróci? IMGW pokazuje mapy

"Nadchodzące dwa tygodnie będą charakteryzowały się średnią temperaturą powietrza w normie i powyżej normy" – poinformowało na portalu X Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. "Najbardziej mokrym okresem będzie dziewiąty tydzień 2024 roku (26 lutego - 3 marca), gdzie na obszarze całego kraju prognozowane jest 12-22 mm opadu atmosferycznego" – czytamy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował także orientacyjną prognozę numeryczną maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza GFS na najbliższe dwa tygodnie.

Według autorskiej 16-dniowej prognozy pogody Tomasza Wasilewskiego z tvnmeteo.pl na przełomie lutego i marca temperatura będzie nieco niższa, ale nie oznacza to powrotu mrozów. Pierwsze dni marca mają przynieść kolejny powiew wiosny z temperaturami dochodzącymi do ponad 10 stopni.

Źródło: Radio ZET/IMGW/tvnmeteo.pl