Cyklon Colleen sunie do Polski. Nawet 24 stopnie mrozu, a to nie koniec

Początek kalendarzowej zimy jeszcze przed nami, ale już teraz w naszym kraju, wraz z obfitymi opadami śniegu i całodobowym mrozem, zadomowiła się zima termiczna - informują Fani Pogody. IMGW wydał w środę rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Według prognoz synoptyków temperatura minimalna w części województw miejscami może wynieść nawet –19 st. Celsjusza.

Siarczysty mróz w Polsce. Tu było najgorzej

Najchłodniejsza noc mijającej jesieni kalendarzowej za nami. 21 stopni mrozu odnotowała w nocy stacja IMGW w Poroninie koło Zakopanego. Jeszcze niższe wartości, -24 st. C., wystąpiły przy gruncie w Lublinie i Zamościu. Potężny mróz, -23 st. C. przy gruncie, zanotowano również na lotnisku w Warszawie.

O godz. 6 w środę w Zamościu zanotowano z kolei -17,1 st. C. Tylko o trzy stopnie cieplej było na południu Polski. Tam termometry pokazywały ok. -14 stopni.

Na polskim biegunie zimna, czyli na Suwalszczyźnie, nie było tak źle. Słupki rtęci spadły zaledwie 7 st. poniżej zera. Najcieplej było nad morzem. Na Helu -2,3 st. C, na Pomorzu środkowym w okolicach minus 4, a na zachodnim poniżej -5 st. C.

W środę pogodę w Polsce w pierwszej części dnia kształtował będzie jeszcze wyż Julian z centrum nad Ukrainą, a następnie cyklon Colleen - informuje portal fanipogody.pl. "Zalega w dalszym ciągu zimna masa pochodzenia arktycznego morskiego. Najbliższa noc znów przyniesie dwucyfrowy mróz. Tym razem głównie w północnej i północno-wschodniej części kraju" - czytamy.

Za to kolejne noce nie przyniosą już takiego mrozu. Według synoptyków, cytowanych przez portal dobrapogoda24.pl, dwucyfrowe wartości na minusie ograniczą się tylko do północnej i północno-zachodniej części kraju. Temperatura może spaść miejscami do około -19/-8 st. C.

To jednak nie koniec zimna. Jeszcze przed świętami, około 18 grudnia, czeka nas kolejny atak siarczystego mrozu. "W tym okresie znowu miejscami temperatura może spaść poniżej -20 st. C. Zasięg prognozowanego mrozu i temperatur w poszczególnych regionach jest obecnie wstępny, ale trend pogodowy wydaje się pewny" - podaje dobrapogoda24.pl.

