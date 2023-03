Pogoda długoterminowa. W marcu wróci zima. Możliwe burze i śnieg

W poniedziałek przez Polskę przemieszcza się front chłodny z przelotnymi opadami deszczu lub krupy śnieżnej. Lokalnie możliwe słabe burze. W Beskidzie i Bieszczadach może się pojawić deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Najchłodniej jest w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem, a najcieplej na wschodzie.

Pogoda długoterminowa na 7 dni

We wtorek 21 marca na niebie pojawi się nieco więcej chmur. Na przeważającym obszarze kraju prognozowane są opady deszczu, w Beskidach i Bieszczadach deszczu ze śniegiem, a w Tatrach śniegu. Będzie umiarkowanie ciepło, od 7 do 12 stopni Celsjusza – informuje IMGW.

W środę 22 marca przez północną i centralną Polskę będzie się przemieszczać strefa opadów deszczu i tylko południe kraju pozostanie pogodne. Odrobinę chłodniejszy poranek w kotlinach Podkarpackich i na Suwalszczyźnie, tam termometry rano pokażą 2 stopnie. W dzień również tam najchłodniej – około 9 stopni, natomiast na Dolnym Śląsku do 17 stopni Celsjusza.

W czwartek 23 marca kolejny deszczowy front będzie obniżał temperaturę na północy kraju – do około 9 stopni, podczas gdy w Małopolsce i na Podkarpaciu, za sprawą przejaśnień, temperatura wzrośnie do 16-18 stopni. W piątek 24 marca na Bałtyku pojawi się głęboki niż, który będzie miał wpływ na aurę w całym kraju. Pogoda będzie bardzo dynamiczna. Na północy pojawią się burze oraz przelotne opady deszczu, które mogą mieć okresami natężenie umiarkowane. Najchłodniej będzie nad morzem – około 9 stopni, a najcieplej ponownie w Małopolsce i na Podkarpaciu – do 16-17 stopni.

Sobota i niedziela (25 i 26 marca) z zachmurzeniem zmiennym i przelotnym deszczem, gdzieniegdzie pojawią się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 stopni na północy do 14-16 stopni na południu. W całym kraju będzie występował porywisty wiatr.

W marcu wróci zima ze śniegiem

Aktualne modele meteorologiczne wskazują na możliwość nieco większego ochłodzenia w ostatnich dniach marca. Jak podają eksperci z portalu fanipogody.pl, załamanie pogody prognozowane jest w okresie od około 28 marca do pierwszych dni kwietnia. Niewykluczone są nocne przymrozki i lokalne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem.

RadioZET.pl/IMGW/Fani Pogody