Dwie niebezpieczne strefy w Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda w dużej części Polski będzie w sobotę niekorzystna, szczególnie dla osób, które chciały spędzić weekend na świeżym powietrzu. W kraju będziemy mieli dwie strefy, w których będą występowały groźne zjawiska - pierwsza rozciąga się od Pomorza przez zachodnią Polskę aż po Opolszczyznę, natomiast druga obejmuje północny wschód.

Pogoda. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia

IMGW wydał żółty alert (pierwszego stopnia – red.) przed burzami z gradem dla siedmiu województw:

dolnośląskiego (obejmuje większość powiatów);

opolskiego (obowiązuje w powiatach południowych);

lubuskiego (w całym województwie);

wielkopolskiego (w północnej i zachodniej części województwa);

zachodniopomorskiego (w całym województwie);

pomorskiego (w całym województwie z wyjątkiem Trójmiasta i powiatów lęborskiego, wejherowskiego i puckiego);

kujawsko-pomorskiego (w całym województwie).

W wymienionych województwach alerty są aktualne od godz. 12 do godz. 20 w sobotę. Instytut przewiduje na tym obszarze burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami może spaść grad.

IMGW wydał również ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla trzech województw:

warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem zachodniej części województwa);

podlaskiego (obowiązuje w całym województwie, choć w większości powiatów zjawisko już zanika);

mazowieckiego (w powiatach północno-wschodnich, ale tam już zanika).

Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów może wynieść od 30 mm do 45 mm.

Jak podaje IMGW, miejscami ulewy już zanikają. “Taka sytuacja utrzyma się przez około 2-3 godziny. Później od południa nasunie się kolejna strefa opadów. Natężenie opadów będzie już słabsze, do około 5 mm/3 godziny. Opady będą przemieszczać się z południa na północ regionu” - czytamy.

Gdzie jest burza? Radar burz online

Sytuację pogodową można też sprawdzić za pomocą radaru burz. Mapa pokazuje aktualne informacje o wyładowaniach atmosferycznych i ulewach w Polsce.

Radar burzowy na żywo

RadioZET.pl/IMGW/PAP - Piotr Doczekalski, Anna Jowsa