Pogoda na majówkę. Najpierw zaskoczenie, a potem spora zmiana

Majówka przed nami. Wiele osób chciałoby przedłużony weekend spędzić na świeżym powietrzu. Czy w tym roku pogoda będzie dla nas łaskawa? Rzecznik IMGW-PIB Grzegorz Walijewski wyjaśnił, że na razie mówimy o modelach meteorologicznych, a nie prognozach. W związku z tym rokowania obarczone są dużym marginesem błędu.

Pogoda na majówkę. Rzecznik IMGW zabrał głos

Do Polski wkracza wyż Petra. W weekend 22-23 kwietnia zanotujemy skok temperatury do nawet 20 stopni Celsjusza. Potem jednak prognozowane jest spore ochłodzenie. Jaka zatem będzie prognoza pogody na majówkę? - Wszystkie modele mówią, że w ten weekend majowy ociepli się w porównaniu do tego, co nastąpi w środę i czwartek. I to jest na pewno dobra informacja - mówił ekspert w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce.

Jeszcze dwa dni temu modele pokazywały, że wartości przekroczą nawet 20 st. Celsjusza. Dziś już tak nie mówią. Ma to być maksymalnie około 15 st. Celsjusza. Rzecznik IMGW-PIB Grzegorz Walijewski

Modele pogodowe przewidują, że końcówka kwietnia ma być chłodna, a w okresie majówki mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Czy dotrze do nas cieplejsze powietrze z zachodu Europy? Przewidywania synoptyków wciąż nie są jednoznaczne. - Scenariusze są dosyć rozbieżne - wyjaśnił Walijewski.

Jak dodał, prognozy mogą się jeszcze zmieniać i za wcześnie jest, żeby mówić, w którym rejonie Polski będzie najcieplej. - Trzeba się przygotować, że noce mogą być jeszcze chłodne. Temperatury mogą oscylować od około zera do 2, 3 stopni - podkreślił rzecznik IMGW-PiB. Zalecał, aby wciąż mieć ze sobą cieplejsze ubranie, szczególnie, "jeśli ktoś lubi poranne spacery, kiedy będzie rześko".

Ekspert zaznaczył jednak, że każda pogoda powinna być dobra, jeśli chcemy spędzić czas na odpoczynku. Jak dodał, w górach warunki wciąż sprzyjają uprawianiu sportów zimowych. Na Kasprowym Wierchu notuje się dwa metry śniegu.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska