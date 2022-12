Sensacyjna prognoza na Sylwestra i Nowy Rok. Pokazują to wszystkie modele

Polska znajduje się obecnie w strefie frontów atmosferycznych znad środkowego Atlantyku. To za ich sprawą do kraju nadeszło wyraźne ocieplenie i deszcz. Sytuacja ta nie zmieni się w najbliższych dniach. Jak podaje Wirtualna Polska, bardzo ciepłe masy powietrza będą napływać do kraju również w Sylwestra i Nowy Rok.

To będzie wyjątkowo ciepły Sylwester - przekonują synoptycy. Przymrozki spodziewane są jedynie lokalnie w godzinach porannych, szczególnie w woj. małopolskim i świętokrzyskim. W ciągu dnia temperatura jednak wzrośnie.

Prognoza pogody na Sylwestra i Nowy Rok 2023

Eksperci IMGW uważają, że temperatura maksymalna 31 grudnia może wynieść nawet 15 stopni Celsjusza, a miejscami niewiele więcej. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, w woj. lubuskim i wielkopolskim.

W pozostałej części kraju będzie nieco chłodniej, ale i tak zanotujemy znaczące ocieplenie. Na Podkarpaciu będzie to 8 stopni, w centralnej Polsce i na południu 12-13 stopni.

fot. WX Charts, Fanipogody.pl

Sylwester miejscami będzie jednak deszczowy. Szczególnie w zachodniej i północnej Polsce może mocniej popadać. Spodziewany jest także bardzo silny wiatr, którego porywy mogą sięgnąć nawet 100 km/h.

Ochłodzenie możliwe w okolicach 3 stycznia

Poranek 1 stycznia 2023 roku będzie wietrzny, pochmurny, ale nadal ciepły. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu i Podkarpaciu, przez 13-14 stopni w centrum i na południu, do 15 stopni na Dolnym Śląsku i zachodzie.

"Wszystkie wiodące modele numeryczne jasno pokazują nam bardzo dużą skalę ocieplenia w najbliższych dniach. Nie doświadczymy żadnego ataku zimy i silnego mrozu na przełomie 2022/23 roku. Zapowiada się bardzo ciepły Sylwester i Nowy Rok" - przekonują FaniPogody.pl.

"Najnowsze realizacje numeryczne pokazują nam możliwość ochłodzenia w okolicach 3 stycznia 2023 r. Za dnia na termometrach będzie temperatura na plusie, ale nocami w sprzyjających warunkach mogą pojawić się spadki temperatury poniżej zera" - czytamy.

RadioZET.pl/ Wirtualna Polska/ FaniPogody.pl