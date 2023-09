Pogoda szykuje prawdziwą bombę. Zmiana dopiero po 15 września

Pogoda znów rozgrzewa termometry do czerwoności. W poniedziałek (4.09) w środkowo-zachodniej Francji odnotowano najgorętszy dzień września w historii pomiarów – temperatura dochodziła tam do 39 stopni Celsjusza. Z kolei we wtorek (5.09) w większości kraju temperatury sięgają 30-34 stopni. Lato – mimo rozpoczęcia meteorologicznej jesieni – zagości także w Polsce. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sytuację taką zapewni nam antycyklon Olenka, który rozbudowuje się nad południową Skandynawią i będzie przemieszczać się przez kraje nadbałtyckie.

fot. pivotalweather.com

Prognoza pogody. Nadchodzi wrześniowa fala upałów

We wtorek temperatura w Polsce waha się od 22 stopni na południowym-wschodzie do 23 stopni nad morzem i 26 stopni na zachodzie. W środę i czwartek odczujemy jeszcze cieplejszą masę powietrza. W większości regionów słupki rtęci poszybują do 25-28 stopni.

Od piątku do niedzieli będzie już upalnie. Temperatura maksymalna wyniesie od około 25 stopni na północnym wschodzie do około 30 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Odrobinę chłodniej będzie nad morzem – od 22 do 25 stopni.

Według Onetu taka pogoda powinna utrzymać się do 15 września. W drugiej połowie miesiąca nad Polskę ma dotrzeć deszczowy front atmosferyczny. Wartości na termometrach mają spaść do około 15-20 stopni.

Według klimatologów wyjątkowo wysokie temperatury we wrześniu to wynik zmian klimatycznych spowodowanych działalnością człowieka. Nie tylko zwiększają one dotkliwość fal upałów, ale też ich wczesne i późne występowanie.