Pogoda będzie dynamiczna. Według prognoz meteorologów końcówka tygodnia przyniesie ocieplenie na południu Polski, z temperaturami sięgającymi 18 stopni Celsjusza. Z kolei w sobotę aura zrobi się niebezpieczna. Synoptycy z IMGW planują wydać żółte i pomarańczowe alarmy pogodowe.

Prognoza pogody. Idzie ocieplenie

Jak podaje serwis Fani Pogody, w piątek między południem a północą kraju różnica temperatury wynosić może nawet 20 stopni Celsjusza. "Podczas gdy na południu wystąpi silne ocieplenie, nad regiony północne, spływać będzie (wokół niżu) chłodne powietrze z dalekiego wschodu i północy" – czytamy.

W pasie od Pomorza Zachodniego po Podlasie temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 0 stopni. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie termometry wskażą od 12 do 14 stopni. Najwyższe wartości spodziewane są na Śląsku, w Małopolsce i na Kielecczyźnie oraz na Podkarpaciu – od 14 do 18 stopni Celsjusza.

Prognoza zagrożeń. W sobotę silny i porywisty wiatr

Na sobotę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują silny i porywisty wiatr. Wydanie ostrzeżeń drugiego stopnia przewidywane jest dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego (północne powiaty),

wielkopolskiego (północne powiaty).

Alerty pogodowe pierwszego stopnia mogą zostać wydane dla województw:

lubuskiego (z wyłączeniem powiatów północnych),

wielkopolskiego (z wyłączeniem powiatów północnych),

podlaskiego,

mazowieckiego,

łódzkiego,

śląskiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego.

RadioZET.pl/Fani Pogody/IMGW