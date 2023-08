Pogodowy kryzys. Alarmy w 11 województwach. Przed nami niebezpieczne godziny

Niebezpieczna pogoda powraca nad Polskę. Burze są dziś prognozowane w północno-zachodniej i zachodniej części kraju oraz na południu – ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyładowaniom towarzyszyć mogą opady deszczu do około 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od 19 stopni Celsjusza nad morzem, do 20 stopni na zachodzie i 27 stopni na południowym-wschodzie. W centrum kraju termometry pokażą około 22 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie wolno spadać.

Gdzie jest burza? IMGW wydał nowe ostrzeżenia

We wtorek ostrzeżenia pierwszego stopnia (ważne w godzinach 12-20) przed burzami wydano na terenie pięciu województw:

zachodniopomorskiego;

pomorskiego;

kujawsko-pomorskiego;

wielkopolskiego;

lubuskiego.

Z kolei żółte alerty IMGW w związku z intensywnymi opadami deszczu obowiązują w sześciu w województwach:

lubelskim;

mazowieckim;

podkarpackim;

świętokrzyskim;

małopolskim;

śląskim.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

RadioZET.pl/IMGW