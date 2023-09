Potężny wyż zmieni pogodę w Polsce. Nowa długoterminowa prognoza

Pogoda w Polsce stopniowo się poprawia. W poniedziałek na niebie pojawi się dużo słońca, czekają nas przejaśniania i rozpogodzenia. Nieco większe zachmurzenie może wystąpić na wschodzie i południu kraju, tam również możliwe są punktowe, bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 do 25 stopni Celsjusza. Nad morzem i w rejonach podgórskich słupki rtęci spadną poniżej 20 stopni – prognozuje IMGW.

W nocy z 4 na 5 września lokalnie będą się tworzyły mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura wyraźnie spadnie, a miejscami zrobi się wręcz zimno. Termometry pokażą od 8 stopni na wschodzie do 13 stopni w centrum kraju i 15 na Wybrzeżu. Lokalnie w rejonach podgórskich Karpat możliwe są 4 stopnie Celsjusza.

Pogoda długoterminowa. Do Polski wraca gorące powietrze

O ile w poniedziałek pogoda będzie po prostu ładna, to w kolejnych dniach będzie coraz goręcej. "Od środy prognozowana jest temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni Celsjusza, a nad morzem i na Podhalu od 22 do 25 stopni" – poinformowali synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W prognozie – jak na razie – nie ma opadów, burz ani innych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, z kierunków południowych lub zmienny, w sobotę i niedzielę na północy kraju zachodni i północno-zachodni.

Za piękną pogodą stoi potężny wyż, który przez kolejne dni będzie utrzymywał się nad Europą. To za jego sprawą wysokie będzie nie tylko ciśnienie, ale też temperatury i nasłonecznienie. W połowie przyszłego tygodnia zrobi się nieco chłodniej, ale – jak wynika z długoterminowych prognoz – i wtedy możemy się spodziewać temperatur rzędu 20 stopni.