Prognoza: nawet 15 cm śniegu w Polsce. Meteorolodzy podali termin

Pogoda w najbliższych dniach nie będzie rozpieszczać. Czeka nas atak zimy z intensywnymi opadami śniegu. Diametralną zmianę aury przynosi wyż Verena, który znajduje się obecnie pomiędzy Wielką Brytanią a Rumunią i kształtuje pogodę w Polsce, a przy okazji zaciąga arktyczne powietrze. Grzegorz Walijewski z IMGW mówi Radiu ZET, że w piątek (20.10) taka sytuacja wystąpi głównie na północnym wchodzie kraju, bo południe obejmie bardzo ciepła masa powietrza i różnica temperatury pomiędzy północą a południem wynosić będzie niemal 20 stopni Celsjusza. – Nie powinna nas dziwić taka pogoda. W październiku zdarzają się takie sytuacje – dodaje.

Prognoza pogody: może spaść do 15 cm śniegu

Dziś (18.10) niemal w całym kraju będzie dość zimno - od 8 do 13 stopni Celsjusza. Lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W nocy temperatura spadnie do -2 stopni w okolicach Łodzi, 1 stopnia w centrum i do 9 stopni nad morzem. W czwartek (19.10) temperatura maksymalna wyniesie od 5-7 stopni na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum i nad morzem do 13-14 stopni miejscami na południu. Wiatr będzie okresami porywisty, a nad morzem dość silny.

Jak podaje serwis dobrapogoda24.pl, załamanie pogody w Polsce czeka nas między 20-21 października. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że miejscami może spaść od 5 do 15 centymetrów śniegu. "O ile amerykański model GFS nadal wylicza śnieżyce szczególnie w centralnym i północnym pasie kraju, o tyle ECMWF, GEM i ICON obecnie zgodnie przewidują głębsze wdarcie ciepłego powietrza w głąb kraju. [...] Według innych wyliczeń numerycznych, opady śniegu ograniczyłyby się tylko przejściowo do głównie północnych, północno wschodnich i częściowo wschodnich regionów kraju po czym zostałyby zastąpione przez deszcz" – czytamy.