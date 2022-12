Siarczysty mróz w nocy. Synoptycy IMGW wydali żółte alerty

IMGW wydał alerty przed silnym mrozem. Choć długoterminowa prognoza pogody przyniesie duże zmiany – ocieplenie w tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia – to najbliższa noc zapowiada się bardzo zimna.

Żółte alerty, ostrzegające przed siarczystym mrozem, wydano dla rejonów w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej.

Siarczysty mróz w nocy. Żółte alerty IMGW

Alerty IMGW przed silnym mrozem obowiązują w województwach:

podlaskim, poza powiatami zachodnimi,

mazowieckim, w powiatach na wschodzie: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim, Siedlcach, mińskim, garwolińskim, grójeckim, otwockim, kozienickim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radomiu, zwoleńskim, lipskim,

lubelskim,

świętokrzyskim,

podkarpackim,

małopolskim (w całości ww. województw)

śląskim, w powiatach na wschodzie województwa,

opolskim, w powiecie nyskim,

dolnośląskim, w powiecie kłodzkim.

"W obszarach rozpogodzeń prognozuje się w nocy temperaturę minimalną powietrza wynoszącą od -17 do -14 stopni Celsjusza. Tylko w regionach podgórskich woj. małopolskiego i podkarpackiego sięgnie od -18 do -15 st. C, lokalnie około -20 st. C. Temperatura maksymalna w dzień osiągnie od -8 do -5 st. C. Powieje wiatr z prędkością od 5 do 10 kilometrów na godzinę" - przekazał w komunikacie Instytut.

Ostrzeżenia wygasną o godzinie 9 w poniedziałek 19 grudnia, a miejscami mróz odpuści około godz. 4 nad ranem. W powiatach raciborskim i wodzisławskim na Śląsku IMGW ostrzegł przed mgłą osadzającą szadź. Do godz. 2 w nocy ograniczy ona widzialność do 100-200 metrów.

