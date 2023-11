W wielu regionach prognozowane śnieżyce, ale to nie wszystko. Pogoda będzie bezlitosna

W sobotę 18 listopada zachmurzenie będzie duże. Na północy i zachodzie kraju pojawiają się cały czas większe przejaśnienia. Na zachodzie i nad morzem miejscami występować będą opady deszczu, a na pozostałym obszarze kraju deszczu ze śniegiem lub śniegu.

- Najwięcej tego śniegu będzie na wschodzie i południu kraju, gdzie lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej do wieczora może wynosić nawet do około 5 cm- powiedział w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Jakub Gawron. Temperatura maksymalna wahać się będzie we wschodniej połowie kraju od -1 do 1 stopnia Celsjusza, z kolei w zachodniej połowie kraju do 2 do 6 stopni.

W wielu regionach prognozowane śnieżyce, ale to nie wszystko

Do wieczora wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Wiał będzie z kierunków północnych. - Jeżeli chodzi o silniejsze porywy wiatru w górach, to w Tatrach te porywy będą do 55 km/h, w Sudetach do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Tam warunki będą bardzo trudne - ostrzegł synoptyk.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a nawet z okresowymi rozpogodzeniami. Te rozpogodzenia stopniowo będą postępować z zachodu na wschód Polski. - Na zachodzie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie, zwłaszcza nad ranem przechodzące w deszcz. W Kotlinach Sudeckich możliwy jest nawet marznący deszcz powodujący gołoledź. Z kolei we wschodniej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu - poinformował Gawron.

Lokalnie mogą stworzyć się również marznące mgły, które ograniczać będą widzialność do 200 metrów. Mgły mają być na ogół krótkotrwałe. Minimalna temperatura w nocy wahać się będzie od -7 stopni na północnym-wschodzie Polski i na Podhalu, około 0 stopni w centrum, do 3 stopni na zachodzie Polski.

- We wschodniej połowie kraju spadek temperatury poniżej 0 stopni Celsjusza, w połączeniu z mokrymi opadami śniegu i opadami, które już spadły, będzie powodował zamarzanie dróg i chodników. Także w tym rejonie Polski będzie oblodzenie. Przed tym będą przestrzegać ostrzeżenia, które wydamy w najbliższym czasie - dodał synoptyk. Wiatr będzie słaby. Nad ranem na zachodzie wzmagający się do umiarkowanego i porywistego. Wiatr będzie z kierunków południowo-wschodnich i południowych.

