Sąsiedzi poszli sprawdzić co się dzieje. Na pomoc było za późno

Sebastian Andrzejewski, oficer prasowy KM PSP w Koninie st. kpt. Sebastian Andrzejewski w rozmowie z PAP powiedział, że "strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące zatrucia czadem w budynku mieszkalnym przy ul. Przedziałki w Koninie".

Tragedia w Koninie. Dwie osoby zmarły po zatruciu czadem

Na miejsce policja przyjechała równocześnie z zespołem ratownictwa medycznego. "W środku znajdowały się dwie nieprzytomne osoby, kobieta i mężczyzna. Na miejscu dość długo prowadzona była resuscytacja krążeniowo-oddechowa, niestety życia tych osób nie udało się uratować" – powiedział.

Urządzenia pomiarowe wykazały obecność tlenku węgla w pomieszczeniach i w kotłowni budynku. Asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie powiedziała PAP, że ofiary to 52-letni mężczyzna i jego 78-letnia matka. Dodała, że mężczyzna opiekował się matką. Córka kobiety nie mogła się skontaktować z 78-latką, więc zatelefonowała do sąsiadów i poprosiła ich, by sprawdzili, co się dzieje w domu; wówczas wezwano służby.

Źródło: Radio ZET/PAP