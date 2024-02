Zima już nie wróci? Znamy prognozy długoterminowe. Synoptyczka rozwiała wątpliwości

Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości co do tego, czy zima nie pożegnała się z nami na dobre, ostatecznie rozwiała je w Radiu ZET Ilona Śmigrocka, synoptyczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co prawda w nadchodzących dniach będzie nieco chłodniej, ale na śnieg z prawdziwego zdarzenia nie ma już żadnych szans. – W tym roku w połowie lutego obserwujemy pogodę zwykle zarezerwowaną dla połowy marca – mówi.

– Na pewno nie widać ochłodzenia. Wiosenna aura powinna utrzymać się na południu i zachodzie kraju. Na wschodzie pojawi się przejściowe ochłodzenie, ale w weekend 24-25 lutego ponownie napłynie do nas cieplejsza masa powietrza i możemy mieć na termometrach nawet 13 stopni – zapowiada Śmigrocka.

Pogoda długoterminowa. Prognozy znów cieplejsze

Jak informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, numeryczne prognozy długoterminowe są znów cieplejsze. "Według dzisiejszej realizacji nadchodzące dwa tygodnie na przeważającym obszarze kraju będą charakteryzowały się dodatnią anomalią średniej temperatury powietrza względem lat 1991 - 2020" – czytamy w serwisie X. "Dziesiąty tydzień ze średnią temperaturą w normie na zachodzie i powyżej normy na wschodzie. Od jedenastego do dwunastego tygodnia można spodziewać się średniej temperatury powietrza w normie" – przewidują meteorolodzy.

Według prognozy Tomasza Wasilewskiego z tvnmeteo.pl najbliższe dni przyniosą ciepłą, ale i deszczową aurę. – Dzisiaj wyż zapewnia spokój w pogodzie, natomiast strefa frontowa z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu będzie przemieszczać się w naszą stronę już od poniedziałku, jednocześnie zagarniając ze sobą znowu, ciepłe jak na luty, powietrze – powiedział w programie "Wstajesz i weekend" w TVN24. – To ciepło dam na w czwartek 14 stopni. I to nie tylko na południu, ale także w wielu innych regionach naszego kraju – dodał.

Źródło: Radio ZET/tvnmeteo.pl