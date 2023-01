Zima w natarciu. Burze śnieżne, przybywa wypadków. IMGW i RCB ostrzegają

Pogoda w sobotę nie rozpieszcza. W całym kraju pada śnieg. W sobotę strefa najsilniejszych opadów przeniesie się z południowego wschodu na północny zachód oraz w pasie od Mazur przez centrum kraju aż po Dolny Śląsk. Może tam spaść od 10 do 15 cm białego puchu. Na wschodzie wystąpią opady mieszane deszczu i deszczu ze śniegiem. W rejonie Żuław wystąpiły burze śnieżne.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na południu kraju, a na pozostałym obszarze od zera do 3 stopni. Najcieplej jest w rejonie Świnoujścia, 4 stopnie. Wiatr będzie dość silny w porywach do 65 km/h w głębi kraju, a na Wybrzeżu do 80 km/h. W południowo-wschodniej części kraju wiatr będzie słaby, z kierunków zachodnich. W północnej Polsce wiatr z północnego wschodu i północy. W nocy opady śniegu osłabną.

Zima zaatakowała. Wypadki na drogach

Na Podhalu cały czas przybywa śniegu. W Zakopanem w sobotę rano leżało już 60 cm. Problemy z poruszaniem się mają kierowcy i piesi. Władze miasta planują wywóz nagromadzonego białego puchu.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę na przeważającym obszarze woj. mazowieckiego można spodziewać się intensywnych opadów śniegu. W niektórych rejonach Mazowsza. m.in. w Warszawie, Płocku, w pow. grójeckim i piaseczyńskim opady śniegu będą stopniowo przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz. Możliwe są przejściowo słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

W Warmińsko-mazurskiem od rana intensywnie pada śnieg, odnotowuje się też silniejsze porywy wiatru. W wielu miejscach samochody mają problemy z podjechaniem na wzniesienia, ślisko jest na chodnikach, zasypane są drogi lokalne i osiedlowe. Do wypadku doszło we wsi Mojtyny między Mrągowem a Rozogami. W sobotę rano tir wbił się w dom mieszkalny. Mieszkańcom nic się nie stało, 55-letniego kierowcę tira opatrzono na miejscu.

W miejscowości Wandzin w woj. lubelskim autokar wypadł z jezdni. 10 osób zostało rannych. "7 osób poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitali. Pozostali pasażerowie zostali przewiezieni do hotelu" - poinformowali strażacy.

IMGW wydaje alerty. RCB ostrzega

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w woj. dolnośląskim. Alerty IMGW pierwszego stopnia wydano w województwach: mazowieckim, łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Na Dolnym Śląsku IMGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi. Obowiązują żółte alerty. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego. Z kolei opady marznące zagrażają woj. mazowieckiemu, warmińsko-mazurskiemu, podlaskiemu, kujawsko-pomorskiemu i małopolskiemu. Tam wydano alarmy pierwszego stopnia.

O trudnych warunkach na drogach poinformowało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Zaapelowano do kierowców o przygotowanie pojazdu do podróży i zabranie niezbędnego sprzętu.

RadioZET.pl/PAP/IMGW