Zoltan uderza w Polskę. Niemal cały kraj w alertach. Synoptycy apelują przed świętami

Docierający nad Polskę cyklon Zoltan powoduje, że pogoda przed świętami Bożego Narodzenia stanie się niebezpieczna. Najbliższe godziny będą obfitować w groźne zjawiska atmosferyczne. W całym kraju będzie padał deszcz, a chwilami, zwłaszcza w obszarze Sudetów, mogą to być intensywne ulewy. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, natomiast w wysokich partiach gór sypnie śniegiem.

Termometry pokażą na północnym wschodzie 3 stopnie Celsjusza, w centrum około 5 stopni, a na południowym zachodzie 8 stopni. Z upływem dnia prędkość wiatru będzie wzrastać od północnego zachodu i pod wieczór na Wybrzeżu oraz północnym zachodzie porywy mogą dochodzić do 90 km/h. W górach wiatr początkowo powieje z prędkością do 70 km/h, w wyższych partiach Karpat i Sudetów do 90 km/h. Opadom śniegu będą towarzyszyć zawieje i zamiecie śnieżne.

Nad Polską przejdą wichury. Ostrzeżenia IMGW w trzynastu województwach

W związku z załamaniem pogody Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej kontynuuje wydawanie ostrzeżeń. Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim;

lubuskim;

wielkopolskim;

kujawsko-pomorskim;

łódzkim;

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

podkarpackim;

lubelskim;

świętokrzyskim;

mazowieckim.

fot. IMGW

Jednocześnie synoptycy IMGW ogłosili ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w województwach:

dolnośląskim, w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim i lubańskim;

pomorskim, w powiatach położonych w zachodniej połowie regionu;

zachodniopomorskim, w powiatach położonych na wschodzie województwa.

"Ze względu na niebezpieczne zjawiska atmosferyczne może być utrudnione podróżowanie zarówno na lądzie, ale też w powietrzu. Zachowajcie szczególną ostrożność na drogach, zaplanujcie podróż tak, aby zniwelować zagrożenia, śledźcie prognozy i ostrzeżenia IMGW" – czytamy w komunikacie.

Źródło: Radio ZET/IMGW