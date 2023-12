Fala zwolnień w "Wiadomościach TVP". "Idą alfabetycznie, wszyscy bez wyjątku"

W środę o godz. 19:30 widzowie telewizji publicznej nie obejrzeli "Wiadomości TVP”. Publiczności ukazał się dziennikarz Marek Czyż. - Zamiast propagandowej zupy, chcemy zaproponować czystą wodę - nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. Dziś nie będzie " Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program TVP niezawodnie o 19.30 - tłumaczył.

Ruszyły zwolnienia w TVP

Szefem nowych "Wiadomości" ma być Paweł Płuska, który od ponad 20 lat jest związany z TVN i "Faktami". Na czele Telewizyjnej Agencji Informacyjnej ma zaś stanąć Grzegorz Sajór. W środę dotychczasowi pracownicy TVP Info zostali zaś niemile zaskoczeni. Nie tylko przerwano nadawanie programów informacyjnych, ale i niektórym pracownikom przestały działać karty wstępu do budynków nadawcy publicznego.

W potyczkę z ochroniarzami wdała się m.in. Magdalena Ogórek, z kolei Marta Piasecka skarżyła się na TikToku, że uniemożliwiono jej poprowadzenie "Teleexpressu". Jak od swojego informatora dowiedział się Onet, w TVP trwa "wielka czystka". Osoby związane z "Wiadomościami" i programami TVP Info nadają z Telewizji Republika.

Okazało się, że pracownicy "Wiadomości" otrzymują mailowo wypowiedzenia. - Idą alfabetycznie, wszyscy bez wyjątku - przekazała portalowi dobrze poinformowana osoba. Z kolei portal rp.pl poinformował, że reporterów "Wiadomości" zwolniono z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Mają być jednak gotowi do świadczenia pracy "i stawienia się w miejscu pracy na każde polecenie Pracodawcy".Polecenie wysłania maili do pracowników miał wydać Daniel Gorgosz, dyrektor Biura Spraw Korporacyjnych, zaś parafował je p.o. dyrektora Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Źródło: Radio ZET/Onet/rp.pl