Abp Jędraszewski o Kaczyńskich: To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich

Na Wawelu odprawiono mszę św. w 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego. Abp Marek Jędraszewski mówił podczas homilii, że ''mamy prawo, by dziękować za to życie Lecha Kaczyńskiego i Pana prezesa w kategoriach ludu Bożego''.

Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, politycy partii rządzącej oraz Marta Kaczyńska z rodziną wzięli w piątek udział w mszy św. odprawionej w katedrze na Wawelu w 72. urodziny Lecha Kaczyńskiego. Dzień urodzin tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem prezydenta RP zbiegł się z miesięcznicą pogrzebu pary prezydenckiej.

Abp Marek Jędraszewski podkreślił w homilii, że urodziny Lecha Kaczyńskiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przeżywamy na Wawelu "w cieniu smoleńskiej tragedii". – Ale wszyscy, a na pewno pan prezes dziękują Panu Bogu za dar jego matki śp. Jadwigi z domu Jasiewicz, harcerki, członka Szarych Szeregów, za to, że była matką – mówił metropolita krakowski.

Dodał, że dalej jest "miejsce na dziękowanie za życie". – To wątek bardzo osobisty. Ale my wszyscy jako wspólnota, wspólnota Kościoła, żyjąca nauką Chrystusa, mamy prawo, by dziękować za to życie śp. Pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Pana prezesa w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat są, żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich. Mamy także obowiązek dziękowania za dar ich życia dla Polski – powiedział Jędraszewski.

– Ta modlitwa w katedrze wawelskiej przy relikwiach św. Stanisława biskupa i męczennika przyjmuje bardzo szczególną prośbę o to, aby także w odniesieniu do nich mogły się spełnić słowa hymnu pochodzącego jeszcze z XIII wieku autorstwa Wincentego z Kielczy: ''Gaude Mater Polonia/ prole fecunda nobili'' (O ciesz się, Matko-Polsko, w sławne potomstwo płodna!) – mówił.

Metropolita krakowski przywołał także obszerne fragmenty poematu ks. Karola Wojtyły "Myśląc Ojczyzna" z 1974 r. m.in. "Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne".

Po mszy prezes Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska, premier Mateusz Morawiecki i towarzyszący im politycy modlili się przy grobie pary prezydenckiej. W piątkowej uroczystości brali udział m.in. szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Krzysztof Szczerski, europoseł Beata Szydło, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, szef MON Mariusz Błaszczak, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, minister zdrowia Andrzej Niedzielski, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska i prezes TVP Jacek Kurski.

10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Polska delegacja zmierzała na uroczystości w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pogrzeb pary prezydenckiej odbył się w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku.

