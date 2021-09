Alert RCB został wysłany do migrantów, którzy znajdą się w zasięgu polskich sieci komórkowych. Według serwisu wPolityce.pl SMS-y zawierały informację o powrocie do Mińska oraz nieprzyjmowaniu żadnych tabletek od białoruskich żołnierzy.

Alert RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, do tej pory był używany w przypadku ostrzeżeń o zagrożeniach pogodowych lub obostrzeniach w czasie pandemii. Jak podał we wtorek serwis wPolityce.pl specjalne wiadomości SMS-owe od rządowej instytucji wysłano także do migrantów przy granicy polsko-białoruskiej.

Kiedy osoby, które podjęły próbę przedostania się na teren UE od strony białoruskiej, weszły w zasięg polskich sieci komórkowych, miały otrzymać następującą wiadomość: "Polska granica jest chroniona. Jesteś okłamywany przez białoruskie władze. Wracaj do Mińska! Nie przyjmuj żadnych tabletek od białoruskich żołnierzy".

Alert RCB dla migrantów. "Wracaj do Mińska!"

SMS o takiej treści wysyłano również w języku angielskim. Ponadto na rządowych stronach przygotowano specjalny komunikat w jęz. polskim, angielskim, arabskim, rosyjskim i francuskim. "Znajdujesz się przy granicy białorusko-polskiej. Nielegalne przekraczanie granicy Polski jest przestępstwem i spotka się z adekwatną reakcją polskich służb" - napisano w komunikacie.

Dodano również, że "w Polsce obowiązuje stan wyjątkowy". "Granica jest pilnie strzeżona! Podejmując próby nielegalnego przekroczenia granicy, narażasz się na odpowiedzialność karną. Jest to przestępstwo, za które w Polsce grozi więzienie" - wskazano w komunikacie.

W informacji dla migrantów przekazano również, że "przekraczanie polskiej granicy nie pomoże dostać się do Niemiec", "nie przyjmuj tabletek ani innych środków, które przekazano ci na Białorusi" oraz "nie bierz udziału w organizowanych przez Białoruś próbach nielegalnego przekroczenia granicy".

Warto przypomnieć, że po wprowadzeniu stanu wyjątkowego w 3-kilometrowym pasie przy granicy z Białorusią, RCB rozsyłało SMS-y do mieszkańców tych terenów. We wtorek Rada Ministrów skierowała do prezydenta RP wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

