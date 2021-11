Donald Tusk wziął udział w sobotniej konwencji Komitetu Obrony Demokracji. W przemówieniu wielokrotnie nawiązywał do władzy PiS, którą oskarżał o nieumiejętną politykę w czasie kryzysu pandemicznego, ale też łamanie praworządności.

Konwencja nosiła nazwę "6 lat KOD". Tusk stwierdził, że w KOD-zie są ludzie bezinteresowni, odważni i szlachetni, "tak jak w mrocznych czasach Polski Ludowej". – Wasza odwaga i bezinteresowność są szczególnie ważne właśnie wtedy, gdy po drugiej stronie jest władza, która jest tchórzliwa i interesowna. My dzisiaj stoimy przed wyzwaniami nawet większymi jeszcze od tych, które stały się powodem waszej aktywności, waszego działania. Bo nie tylko zagrożona jest konstytucja, ład prawny, niezależność mediów, ale przez tchórzostwo i interesowność tej władzy zagrożone jest coraz częściej ludzkie życie – mówił Tusk.

Donald Tusk na konwencji KOD: Polską rządzi tchórz

Podkreślił, że w czasie pandemii, drożyzny, "mamy władzę, która jest właściwie skupiona w ręku jednego człowieka". – I wierzcie mi, to nie jest moja obsesja, to jest wielki problem ustrojowy wszystkich Polaków, że mamy władzę skupioną w ręku jednego człowieka, który nie pierwszy raz - ale dzisiaj jest to szczególnie dotkliwe dla nas wszystkich - okazuje się być tchórzem, zdezerterował, bo nie stać go na podjęcie jakiejkolwiek decyzji w interesie swoich obywateli, w interesie swojej ojczyzny wtedy, gdy sytuacja jest tak poważna – mówił Tusk.

Podkreślał, że w przypadku Jarosława Kaczyńskiego "to nie spóźnialstwo jest głównym grzechem". – Kaczyński nie podejmuje decyzji z tak dramatycznym w skutkach opóźnieniem nie dlatego, że - jakby złośliwi powiedzieli - nosi zegarek do góry nogami. Nie podejmują decyzji, bo zajmują się czymś zupełnie innym, tchórzą wtedy, kiedy naprawdę trzeba stanąć do walki ze złem i z poważnym niebezpieczeństwem, takim jak pandemia. Ale zawsze są aktywni, gdy trzeba zrobić coś dla własnego interesu - mówił szef PO.

Tusk nawiązywał do spraw, które ciążą na wizerunku rządzących z PiS. – Dzisiaj, kiedy trzeba stanąć na polu najpoważniejszej walki ostatnich kilkudziesięciu lat, prezes Kaczyński i władza zajmują się obroną jakiegoś pana (Łukasza) Mejzy, polityków, którzy okradali kontenery PCK, którzy wyłudzali pieniądze w PE - przekonywał lider Platformy.

- To jest dokładnie tak, jak z tym Skazą z "Króla Lwa" i jego hienami. Polską rządzi tchórz, w czasach, kiedy trzeba ludzi odważnych, Polską rządzi partia zajęta wyłącznie własnymi interesami, gdy trzeba ludzi bezinteresownych [...] dlatego tak bardzo potrzebne jest wasze świadectwo i wasza odwaga, żeby ten czas jak najszybciej minął - podkreślał Tusk.

RadioZET.pl/PAP - Wiktoria Nicałek, Piotr Śmiłowicz