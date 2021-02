Ciała czterech osób, w tym dwojga dzieci, wydobyto z samochodu, który wpadł do wody w Dziwnowie – poinformowała p.o. oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim st. post. Katarzyna Jasion.

Dziwnów. Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. południa. Samochód osobowy wpadł do Zalewu Kamieńskiego (woj. zachodniopomorskie).

Rozpoczęła się akcja ratunkowa i poszukiwania osób, które w momencie wypadku przebywały w aucie. Niestety, jak poinformowała w rozmowie z Polską Agencją Prasową st. post. Jasion,

Była to kobieta, mężczyzna, dwoje dzieci i pies. Czynności prowadzi teraz prokuratura. Będzie też badać przyczyny zdarzenia st. post. Katarzyna Jasion, KPP Kamień Pomorski

Dodała, że trwa ustalanie tożsamości osób, które znajdowały się w samochodzie. W akcji ratunkowej brała udział policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe i Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

RadioZET.pl/PAP