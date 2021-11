Obostrzenia złagodzone przed tegorocznymi wakacjami były przedłużane odpowiednio do końca września, października oraz listopada. Aktualne rozporządzenie Rady Ministrów nakazuje zachowanie półtorametrowego dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych.

Nowe obostrzenia możliwe od 1 grudnia. Co zmieni rozporządzenie?

Nowe obostrzenia w związku z gwałtownym rozwojem czwartej fali pandemii wciąż nie zostały wprowadzone. Adam Niedzielski, który w poniedziałek był popołudniowym Gościem Radia ZET, zapowiedział, że jeżeli do połowy grudnia nie będzie wyraźnego spadku liczby zakażeń, możliwe są bardziej ''dolegliwe restrykcje''.

O wprowadzenie dodatkowych obostrzeń apeluje Rada Medyczna przy premierze Morawieckim. – Po pierwsze lokalne lockdowny, jakby było zaostrzenie sytuacji. Nie zgadzaliśmy się z sytuacją, która panowała w lubelskim i podlaskim, bo były pozostawione same sobie. Po drugie nie zwiększamy łóżek, bo to jest post factum. Trzeba zrobić wszystko, by ograniczyć napływ tych pacjentów – powiedział w programie "Newsroom" w Wirtualnej Polsce prof. Krzysztof Simon.

Jak ustaliła Interia, rząd rozważa wprowadzenie nowych obostrzeń modyfikujących limity osób mogących przebywać w zamkniętych pomieszczeniach. ''Do kina czy restauracji weszłoby jeszcze mniej klientów niż obecnie. Aktualne maksimum to 75 proc. miejsc lub 1 os. na 10 m2. Limity miałby – tak jak teraz – nie obowiązywać zaszczepionych przeciw COVID-19'' – czytamy.

Minister zdrowia pytany w Radiu ZET o szczyt czwartej fali epidemii stwierdził, że według prognoz apogeum zakażeń nastąpi w tym tygodniu lub za tydzień. Niedzielski dodał, że "czarny scenariusz" zakłada jednak utrzymywanie się wysokiej liczby zakażeń.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek 23 listopada o 19 936 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 398 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie wirusem SARS-CoV-2, potwierdzono 3 377 698 przypadków. Zmarło 81 228 osób z COVID-19.

RadioZET.pl/Interia