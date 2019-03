Zawsze byliśmy wiarygodni, tym razem też to potwierdzimy; człowiek, który ma puste kieszenie wolny nie jest, my te kieszenie wypełniamy - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w spocie, który w czwartek zamieszczono w internecie.

W spocie, który zamieszczono na oficjalnym koncie PiS na YouTube wykorzystano wypowiedzi Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego z sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, na której zaprezentowano pięć nowych propozycji programowych.

Na filmie widać też urywki nagrań z objazdu premiera po kraju i spotkań z wyborcami.

"Zawsze byliśmy wiarygodni, potwierdziliśmy to, i tym razem to potwierdzimy (...) Człowiek, który ma puste kieszenie wolnym nie jest, my te kieszenie wypełniamy" - mówi Kaczyński na filmie.

Następnie wymienia nowe propozycje programowe PiS, w tym wypłatę od 1 lipca 500 zł na pierwsze dziecko, "trzynastki" dla emerytów, zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, czy przywrócenie zredukowanych wcześniej połączeń autobusowych.

"Druga kadencja pozwoli realizować nasz plan, pozwoli zachować ten kierunek, ku wolności, ku równości, sprawiedliwości, praworządności. To są nasze dewizy" - powiedział w spocie Morawiecki.

Jak podkreślił "nasza droga do Europy jest drogą poprzez wzrost zasobności portfeli, spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń Polaków i najszybszy wzrost gospodarczy".

"Udowodniliśmy, że potrafimy, że wiemy jak rozwijać Polskę dla dobra obywateli, wszystkich obywateli. Na pewno tego słowa dotrzymamy" - zadeklarował Morawiecki na zakończenie filmu.

