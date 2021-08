Będą dodatkowe obostrzenia dla niezaszczepionych? "Jesteśmy bardzo blisko"

Obostrzenia w trakcie czwartej fali będą wprowadzana najpewniej regionalnie – wynika z wypowiedzi przedstawicieli rządu. Rada Medyczna przy premierze rozważa jednak dodatkowe ograniczenia dla osób niezaszczepionych przeciw COVID-19. Mają być one podobne do tych, na które zdecydowały się inne kraje.

– Póki mamy 200 zakażeń dziennie, to jeszcze możemy spokojnie przekonywać. Sytuacja zmieni się przy tysiącu zakażeń dziennie – powiedział w TVN24 profesor Andrzej Horban, szef Rady Medycznej i krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Obostrzenia dla niezaszczepionych jak we Francji

Prof. Horban przekazał, że rozważane jest wprowadzenie obostrzeń podobnych do tych we Francji, gdzie osoby niezaszczepione nie mogą wejść do kina czy restauracji.

– Myślimy o tym wariancie. Jesteśmy bardzo blisko tego. Ale proszę zwrócić uwagę na sytuację pracodawców. Restauracje były zamknięte ponad rok, część popadała, duża część miała kłopoty. Blokowanie z powrotem rozwijającego się ruchu to jest znowu zablokowanie tej gospodarki – podkreślił Horban.

Kiedy więc obostrzenia zostaną zaostrzone? – Zdecydowanie tysiąc, czy powyżej tysiąca zakażeń dziennie. W tym momencie przestaniemy bić na alarm i będziemy bardzo wyraźnie nakłaniali do ograniczenia aktywności – powiedział Horban.

Obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział w środę, że obowiązek szczepień przeciw COVID-19 mógłby dotyczyć grup priorytetowych ustalonych na takiej zasadzie, jak przy wprowadzaniu szczepień, czyli w pierwszej kolejności podlegaliby mu: personel medyczny, seniorzy, nauczyciele i służby mundurowe.

Co na ten temat sądzą doradcy premiera? – Ręka nas świerzbi, żeby rekomendować. Przynajmniej dla dorosłych, dla niektórych grup, które są bardzo narażone na zakażenie – przyznał Horban. – Przyjdzie na to pora, jak tylko wzrośnie, zaczniemy się szczepić przymusowo. Jeszcze troszkę. (...) Mam nadzieję, że rząd podejmie taką decyzję, że szczepienia będą obowiązkowe – dodał.

W Polsce 18 309 754 osoby są w pełni zaszczepione. Niestety są gminy, w których poziom zaszczepienia jest bardzo niski. Zalicza się do nich Czarny Dunajec w Małopolsce, w którym jedynie 19,1 procent populacji jest w pełni zaszczepiona, Biały Dunajec (20,1 proc.) czy Jeżowe na Podkarpaciu (20,3 proc.).

RadioZET.pl/TVN24/oprac. AK