Radio ZET Ukraina zaczęło nadawać w Warszawie

W poniedziałek 28 marca 2022 o godz. 7:00 Grupa Eurozet uruchomiła całodobowe Radio ZET Ukraina na częstotliwości 100,6 FM. Stacja jest skierowana do Ukraińców, którzy mieszkają lub czasowo przebywają w Warszawie.

Radio ZET Ukraina nadaje w języku ukraińskim. Jego odbiorcy codziennie usłyszą na antenie doniesienia z Ukrainy, Polski i ze świata, a przede wszystkim lokalne informacje i porady przydatne dla Ukraińców przebywających w stolicy. Wiadomości są emitowane co godzinę od 7:00 do 19:00. Komunikaty i ogłoszenia pojawią się w wejściach programowych. Na potrzeby stacji powstała specjalna playlista zawierająca, obok zagranicznych, utwory najpopularniejszych ukraińskich wykonawców. Program powstaje we współpracy z redakcją Radia ZET.

Liczba Ukraińców w Warszawie jest obecnie szacowana nawet na 300 tys. osób. Są to zarówno uchodźcy, jak i osoby, które mieszkają tu od lat. Chcemy przekazywać im informacje pomocne w praktycznych sprawach, takich jak kontakt z urzędami, dostęp do szkół i przedszkoli, poszukiwanie pracy, korzystanie z transportu, opieki medycznej. W ten sposób będziemy odpowiadać na potrzeby informacyjne całej społeczności ukraińskiej przebywającej w stolicy – mówi Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia ZET.

Redakcja Radia ZET Ukraina będzie współpracować z warszawskim ratuszem, samorządami poszczególnych dzielnic, lokalnymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi, aby zapewnić swoim odbiorcom jak najszybsze dotarcie do informacji dotyczących pomocy i wszelkich spraw organizacyjnych.

Informacje i audycje w Radiu ZET Ukraina tworzy zespół składający się z dziennikarzy oraz studentów pochodzących z Ukrainy. Nabór do redakcji ukraińskiej jest otwarty.

Radio ZET Ukraina nadaje w Warszawie na podstawie czasowego pozwolenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej na częstotliwości 100,6 FM. Można go również słuchać w całej Polsce poprzez player.radiozet.pl, a wkrótce także w aplikacji. Projekt w całości finansuje Grupa Eurozet.

W obecnej sytuacji Radio ZET Ukraina to bardzo istotna społecznie inicjatywa. To nasz symboliczny wkład w działania na rzecz społeczności ukraińskiej, która przeżywa narodową tragedię. Stację udało się błyskawicznie powołać do życia dzięki pomocy i otwartości urzędników Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Chcę serdecznie podziękować również spółce Emitel, która bezzwłocznie uruchomiła stację nadawczą, a także firmom Dynasoft i RCS. Wszystkie te firmy zadeklarowały, że przy tym projekcie za swoje usługi nie będą pobierać opłat - mówi Grzegorz Kossakowski, prezes Grupy Eurozet.

W ostatnich dniach naród polski z otwartymi ramionami przyjmuje miliony uciekających przed wojną obywateli Ukrainy. Dostęp do ważnych informacji dla naszych gości w ich ojczystym języku jest niezwykle istotny i doskonale to rozumiemy. Staramy się pomóc jak tylko możemy, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się wesprzeć inicjatywę Grupy Eurozet w uruchomieniu Radio ZET Ukraina w Warszawie - podkreśla Andrzej J. Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.