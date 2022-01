WOŚP 2022 gra w tym roku pod hasłem "Przejrzyj na oczy". Przez całą niedzielę (30.01.2022) ten wyjątkowy, bo 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy relacjonujemy na żywo. Sprawdzamy między innymi, jaka jest aktualna kwota i co można licytować. Radio ZET również gra z Orkiestrą! Na licytację przekazujemy Złote Serduszko . Trwa też licytacja Czerwonego Malucha Radia ZET . "Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!"

To już 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zbiera w tym roku na sprzęt okulistyczny. - Będziemy doposażać oddziały dziecięce - zapowiada Jurek Owsiak

Aktualna kwota zebrana na WOŚP 2022 to: 33 617 661 zł

W tym roku Radio ZET po raz kolejny gra razem z Orkiestrą. Na naszej antenie słuchacze mogą wylicytować Złote Serduszko Radia ZET o numerze 30. Trwa też licytacja Czerwonego Malucha Radia ZET

Numer konta WOŚP to 88 1140 1010 0000 5244 4400 1130

WOŚP można też wesprzeć, wysyłając sms o treści SERCE na numer 75 565 (koszt wiadomości to 5 zł netto)

WOŚP 2022 na żywo [aktualna kwota]

WOŚP gra już po raz trzydziesty. W tym roku pieniądze do tekturowych puszek zbiera niemal 120 tys. wolontariuszy w około 1 700 sztabach w Polsce i najodleglejszych zakątkach świata, a w internecie odbywają się setki zbiórek i licytacji. Jurek Owsiak podkreśla, że WOŚP nie gra dla bicia rekordów, z roku na rok zebrana kwota jest jednak wyższa. Podczas 29. finału w 2021 roku udało się zebrać 210 813 830,10 zł - najwięcej w historii wszystkich zbiórek Orkiestry. Aktualną kwotę zebraną podczas 30. finału WOŚP podajemy na bieżąco poniżej.

WOŚP 2022. Na co zbiera w tym roku?

30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. - Będziemy doposażać oddziały dziecięce - zapowiada Jurek Owsiak. - Chodzi o jaskrę, zaćmę, czy też wady wrodzone. 30 lat temu nie patrzyliśmy w ekrany smartfonów, obecnie mamy naukę zdalną i to wszystko niesie za sobą różne problemy zdrowotne - mówi. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na:

angiograf dwupłaszczyznowy do leczenia siatkówczaka - najczęstszego nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci

oftalmoskopy do badania dna oka

lampy szczelinowe do diagnostyki przedniego odcinka oka

tonometry do pomiaru ciśnienia śródgałkowego (rogówki i soczewki)

synoptofory do pomiaru kąta zeza

urządzenia OCT do bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń

tomografia dna oka

mikroskopy

stoły operacyjne

Większość wydarzeń związanych z WOŚP 2021 w tym roku z racji pandemii przenosi się do internetu. Wszystko, co najważniejsze możecie oglądać na facebooku Radia ZET oraz w tej relacji na żywo z 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od początku powstania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rzecz wsparcia polskiej medycyny (głównie dziecięcej, choć nie tylko) zebrano ponad miliard złotych.

Rekord WOŚP w 2021 - ile zebrano rok temu?

- Powiedzieliśmy sobie, że w tym roku gramy dla wzroku i nasze hasło brzmi “Przejrzyj na oczy!” - mówił pod koniec grudnia w Radiu ZET Jurek Owsiak. Prezes WOŚP zaznaczył, że fundacja nie gra dla bicia rekordów. - Co roku podchodzimy do tej kwestii z pokorą. Jeśli zbierzemy mniej pieniędzy, to nie dlatego, że źle gramy, ale Polacy mogą mieć mniej pieniędzy. W zeszłym roku byliśmy pełni obaw. Był lockdown, przesunęliśmy termin finału. Mieliśmy masę obaw, czy ludzie zechcą wyjść z domu, czy będą chcieli nas wspomóc, a okazało się, że przekroczyliśmy sumę 210 milionów złotych - dodał.

Przypomnijmy, że rekordowa kwota zebrana podczas WOŚP padła właśnie rok temu, podczas 29. finału. To dokładnie 210 813 830,10 PLN - ponad 20 milionów PLN więcej niż podczas poprzedniego Finału WOŚP. Pieniądze zbierano na zakup sprzętu dla dziecięcej laryngologii i diagnostyki.