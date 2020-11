Gorąco w Warszawie. Ludzie przykleili się do szyby budynku

Kilka osób przykleiło się do szyby jednego z budynków przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. To młodzi aktywiści z Extinction Rebellion Polska, którzy w ten sposób sprzeciwili się - jak sami mówią - niszczeniu planety w imię konsumpcjonizmu.

Aktywiści z Extinction Rebellion Polska zablokowali w sobotę sklep Reserved przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie i przykleili się do witryn. To ich odpowiedź na Black Friday. Na miejscu można było zobaczyć transparenty z takimi hasłami jak: "Szybka moda zabija" czy "Nieusuwalny ślad węglowy".

"Fast fashion to zguba dla naszej planety. Protestujemy przeciwko napędzaniu konsumpcji i niszczeniu planety tylko i wyłącznie ze względu na chęć zysku. Produkcja ubrań odpowiada za 10% światowych emisji gazów cieplarnianych" - podkreślają aktywiści na Facebooku. Akcję zorganizowano 28 listopada, bo właśnie tego dnia zgodnie z decyzją rządu sklepy zostały otwarte.

Policja: każdy może się przyklejać, gdzie chce

Na miejscu była policja. Jak mówił rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, wśród przyklejonych do szyby była też osoba małoletnia. - Po wylegitymowaniu tych osób czynności zakończono. W przypadku osoby małoletniej o sytuacji zostali poinformowani jej rodzice - przekazał.

Komentując całe zajście, stwierdził: "Polska to wolny kraj, każdy może się przyklejać, gdzie chce, pod warunkiem, że nie będzie to naruszało prawa". - Zachęcamy do większej ostrożności przy korzystaniu z kleju - dodał.

RadioZET.pl/PAP