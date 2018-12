Major Edward Podyma - ostatni żyjący we Francji weteran 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, uczestnik m.in. bitwy pod Falaise - zmarł w nocy z czwartku na piątek we Francji, przeżywszy 96 lat - poinformowało Muzeum Montormel poświęcone tej bitwie z 1944 r.

O śmierci majora Podymy poinformowano na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebooku.

Urodzony w 1922 roku w Polsce Podyma w latach 30. XX wieku wyjechał do Francji z rodziną. Jak napisano na stronie muzeum, w 1940 r. został powołany do armii polskiej; po kapitulacji Francji w czerwcu tego roku wraz z ochotnikami jego dywizji trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie w 1942 r. powstała 1. Dywizja Pancerna.

To właśnie w jej składzie Podyma był kierowcą czołgu i brał udział w zwycięskiej bitwie o tzw. kocioł Falaise, w której w sierpniu 1944 r. alianci pokonali wojska niemieckie.

Po wojnie Podyma na jakiś czas osiadł w Paryżu, a później pracował w kopalniach w Potigny, w Normandii, gdzie mieszkał przed wojną.

"Zawsze uśmiechnięty i spokojny, spędzał wolny czas emerytury, opowiadając o swojej wojnie i działając w kręgach kombatanckich. Jako Honorowy Prezydent Francuskiego Związku Pamięci Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej aktywnie uczestniczył w wydarzeniach okolicznościowych na Polskim Cmentarzu Wojennym Urville-Langannerie" - czytamy na stronie Muzeum Montormel.

RadioZET.pl/PAP/BM