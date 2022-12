Rząd przyjął ustawę w połowie listopada. Portal Wirtualnemedia.pl dotarł do dokumentu, którego treść - poza fragmentami - nie była dostępna w internecie.

Jedna z najważniejszych zmian w nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji dotyczy zasady must carry, must offer. Chodzi o listę stacji, które muszą być oferowane przez operatorów płatnej telewizji. Obecnie w ustawie wskazanych jest siedem stacji telewizji naziemnej, które były dostępne, gdy sygnał nadawano analogowo. W art. 43 ustawy wymieniono kanały: TVP 1, TVP2, TVP3 (oddziały regionalne), Polsat, TVN, TV4 i TV Puls.

Rząd przyjął przepisy wzmacniające pozycję TVP

Jak pisze portal Wirtualnemedia.pl, projekt nowelizacji zmienia ustawową listę kanałów objętych tą zasadą. Lista zostanie okrojona. Przestanie obejmować kluczowe komercyjne ogólnopolskie stacje telewizyjne, czyli TVN, Polsat, TV4 i TV Puls. Pozostaną na niej kanały Telewizji Polskiej: TVP1, TVP2 i TVP3, które zostaną uzupełnione o TVP Info i TVP Kultura.

Ponadto platformy satelitarne będą miały obowiązek udostępniania abonentom TVP3 z ich regionu. To realizacja postulatu zgłaszanego przez byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie mogła w drodze rozporządzenia dopisać do listy do 30 dodatkowych kanałów. “Przy czym KRRiT byłaby obowiązana objąć tą listą co najmniej te telewizyjne programy publiczne, które są rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w multipleksie. KRRiT mogłaby objąć listą także inne programy, uwzględniając interes publiczny” - cytują uzasadnienie Wirtualnemedia.pl.

Zgodnie z nowelizacją kanały TVP objęte zasadą must carry, must offer będą musiały znaleźć się na pięciu pierwszych pozycjach elektronicznego przewodnika po programach (EPG) w kolejności: TVP1. TVP2, TVP3, TVP Info i TVP Kultura. O to, by odpowiednia wersja TVP3 była na trzecim miejscu w dekoderach operatorów, zabiegał były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski.

